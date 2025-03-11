Британия обещает разблокировать $2,88 миллиарда с продажи «Челси» и передать их Украине — Finance.ua

Британия обещает разблокировать $2,88 миллиарда с продажи «Челси» и передать их Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми пообещал предпринять «действия», чтобы разморозить 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,88 миллиарда долларов по актуальному курсу). Речь идет об обращении в суд относительно денег, полученных от продажи футбольного клуба «Челси» миллиардером из рф Романом Абрамовичем более двух лет назад.
Об этом 9 марта сообщили в The Financial Times.
Британцы хотят направить деньги в Украину. Последние пару лет они хранились на банковском счету специального траста, а дискуссии по их использованию продолжаются.
«Я расстроен тем, что этого не произошло, это правда — и что деньги нужно распределять, их нужно использовать», — заявил Лемми, заверив, что попытается преодолеть возникший «стопор».
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По его словам, в приоритете — не судебный процесс, ведь на это нужно время. Однако, по данным источников, это один из вариантов на столе. Также в Великобритании рассматривается вариант достижения соглашения с фондом, созданным для хранения средств.
Министр признал, что есть определенные «юридические сложности» в этом вопросе. Однако он заверил, что полон решимости разблокировать деньги и готов сделать для этого «все возможное».
Отмечается, что правительство стремится к тому, чтобы средства были израсходованы в Украине. В то же время, обсуждаемый фонд выступает за более гибкую поддержку, в частности украинских беженцев. Сам Абрамович в марте 2022 года заявлял, что деньги из фонда пойдут на «благо всех жертв войны в Украине», обещая поддержку в восстановлении и выделении средств на срочные нужды.
«Официальные лица Великобритании продолжают обсуждение с представителями г-на Абрамовича, экспертами и международными партнерами, и мы удвоим наши усилия по достижению решения», — заявили в МИД.
Напомним, в июне 2023 года сообщалось, что российский олигарх Роман Абрамович не подписал соглашение о передаче средств от продаж «Челси» Украине. Он заявил, что часть средств необходимо отдать «пострадавшим от войны россиянам». Британское правительство на такое предложение не согласилось, поэтому деньги остались замороженными.
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