Британия обещает разблокировать $2,88 миллиарда с продажи «Челси» и передать их Украине — Finance.ua

Британия обещает разблокировать $2,88 миллиарда с продажи «Челси» и передать их Украине Сегодня 11:47

Британия обещает разблокировать $2,88 миллиарда с продажи «Челси» и передать их Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми пообещал предпринять «действия», чтобы разморозить 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,88 миллиарда долларов по актуальному курсу). Речь идет об обращении в суд относительно денег, полученных от продажи футбольного клуба «Челси» миллиардером из рф Романом Абрамовичем более двух лет назад.

Об этом 9 марта сообщили в The Financial Times.

Британцы хотят направить деньги в Украину. Последние пару лет они хранились на банковском счету специального траста, а дискуссии по их использованию продолжаются.

«Я расстроен тем, что этого не произошло, это правда — и что деньги нужно распределять, их нужно использовать», — заявил Лемми, заверив, что попытается преодолеть возникший «стопор».

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По его словам, в приоритете — не судебный процесс, ведь на это нужно время. Однако, по данным источников, это один из вариантов на столе. Также в Великобритании рассматривается вариант достижения соглашения с фондом, созданным для хранения средств.

Министр признал, что есть определенные «юридические сложности» в этом вопросе. Однако он заверил, что полон решимости разблокировать деньги и готов сделать для этого «все возможное».

Отмечается, что правительство стремится к тому, чтобы средства были израсходованы в Украине. В то же время, обсуждаемый фонд выступает за более гибкую поддержку, в частности украинских беженцев. Сам Абрамович в марте 2022 года заявлял, что деньги из фонда пойдут на «благо всех жертв войны в Украине», обещая поддержку в восстановлении и выделении средств на срочные нужды.

«Официальные лица Великобритании продолжают обсуждение с представителями г-на Абрамовича, экспертами и международными партнерами, и мы удвоим наши усилия по достижению решения», — заявили в МИД.

Напомним, в июне 2023 года сообщалось, что российский олигарх Роман Абрамович не подписал соглашение о передаче средств от продаж «Челси» Украине. Он заявил, что часть средств необходимо отдать «пострадавшим от войны россиянам». Британское правительство на такое предложение не согласилось, поэтому деньги остались замороженными.

Фокус По материалам:

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