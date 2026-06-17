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США и Иран готовят инвестфонд на $300 млрд

Мир
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Флаги США и Ирана
Флаги США и Ирана
Рамочное соглашение между США и Ираном предусматривает создание частного инвестиционного фонда на $300 млрд. Согласовано уже более половины этой суммы.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Что известно о Фонде и инвесторах

Фонд должен стать экономическим стимулом для заключения окончательного соглашения о прекращении войны, снятии блокады Ирана и возобновлении работы Ормузского пролива.
По данным источника, фонд будет состоять только из средств частного сектора. Государственные деньги, гранты или репарации в него не будут входить.
Среди потенциальных инвесторов называют компании из США, арабских стран Персидского залива, Азии, Южной Америки и Африки. Инвестиции должны быть направлены в энергетику, логистику, производство и транспорт.
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Иран сначала требовал от США $400 млрд компенсации за военные убытки, однако Вашингтон отказался предоставлять такие средства. После этого стороны перешли к идее частного фонда реконструкции и развития.
В то же время, фонд не заработает до подписания окончательного соглашения. После подписания меморандума сторонам будет предоставлено 60 дней, чтобы определить структуру фонда, администраторов и перечень проектов. Инвестиционный механизм будет отделен от переговоров об отмене санкций США и разблокировании замороженных иранских активов.
По словам вице-президента США Джей Ди Венса, Иран сможет получить доступ к фонду только при условии выполнения договоренностей с Вашингтоном, в частности, относительно ядерной программы, обогащенных материалов и инспекций.
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Для Ирана фонд может стать первым крупным каналом частных инвестиций после десятилетия санкционной изоляции. Для мировых рынков ключевое значение будет иметь не сам меморандум, а то, придут ли США и Иран к окончательному соглашению и будет ли реально возобновлена ​​стабильная работа Ормузского пролива.
Ранее мы сообщали, что представители США и Ирана подписали соглашение о прекращении войны на Ближнем Востоке на всех фронтах, в частности в Ливане, и открытии Ормузского пролива.
По материалам:
Діло
СШАИран
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