США хотят возобновить поставки редкоземельных минералов во время переговоров с Китаем — Finance.ua

США хотят возобновить поставки редкоземельных минералов во время переговоров с Китаем Сегодня 20:41

Американские переговорщики хотят возобновить поставки редкоземельных минералов во время нового раунда торговых переговоров с Китаем, которые пройдут в понедельник, 9 июня, в Лондоне.

Об этом заявил главный экономический советник американского президента Кевин Гассет, передает Bloomberg , пишет «Европейская правда».

По его словам, Китай начал частично возобновлять экспорт, однако не в полном объеме, согласованном в прошлом месяце в Женеве.

«Мы хотим, чтобы редкоземельные металлы, магниты, критически важные для мобильных телефонов и других технологий, снова поставлялись без задержек, как это было до начала апреля», — заявил Гассет.

Читайте также Какие китайские автомобили выбирают украинские автомобилисты: новые и подержанные

Поставки редкоземельных минералов стали одним из главных камней преткновения в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Американские чиновники, в том числе торговый представитель Джеймисон Грир, обвинили Китай в умышленном замедлении экспорта и нарушении договоренностей, достигнутых в Женеве.

США стремятся достичь окончательного торгового соглашения с Китаем уже в ближайшие недели, ведь этот вопрос также влияет на параллельные переговоры с ЕС и усилия Вашингтона укрепить свои цепи поставок стратегически важных материалов.

«Я абсолютно уверен, что это соглашение вот-вот будет заключено», — добавил Гассет.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.