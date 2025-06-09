США хотят возобновить поставки редкоземельных минералов во время переговоров с Китаем — Finance.ua
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США хотят возобновить поставки редкоземельных минералов во время переговоров с Китаем

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Американские переговорщики хотят возобновить поставки редкоземельных минералов во время нового раунда торговых переговоров с Китаем, которые пройдут в понедельник, 9 июня, в Лондоне.
Об этом заявил главный экономический советник американского президента Кевин Гассет, передает Bloomberg, пишет «Европейская правда».
По его словам, Китай начал частично возобновлять экспорт, однако не в полном объеме, согласованном в прошлом месяце в Женеве.
«Мы хотим, чтобы редкоземельные металлы, магниты, критически важные для мобильных телефонов и других технологий, снова поставлялись без задержек, как это было до начала апреля», — заявил Гассет.
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Поставки редкоземельных минералов стали одним из главных камней преткновения в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Американские чиновники, в том числе торговый представитель Джеймисон Грир, обвинили Китай в умышленном замедлении экспорта и нарушении договоренностей, достигнутых в Женеве.
США стремятся достичь окончательного торгового соглашения с Китаем уже в ближайшие недели, ведь этот вопрос также влияет на параллельные переговоры с ЕС и усилия Вашингтона укрепить свои цепи поставок стратегически важных материалов.
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«Я абсолютно уверен, что это соглашение вот-вот будет заключено», — добавил Гассет.
По материалам:
Економічна Правда
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