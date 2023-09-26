США дадут $2 миллиарда на модернизацию обороны Польши — Finance.ua
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США дадут $2 миллиарда на модернизацию обороны Польши

Мир
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США дадут $2 миллиарда на модернизацию обороны Польши
США дадут $2 миллиарда на модернизацию обороны Польши
Польша и США подписали соглашение о выделении прямого займа на сумму $2 млрд для поддержки модернизации обороны европейской страны.
«Ее безопасность жизненно важна для коллективной обороны восточного фланга НАТО. Кроме центральной роли в предоставлении помощи Украине Польша показала приверженность укреплению региональной безопасности, вкладывая значительные средства в оборону», — говорится в заявлении Госдепартамента, передает Голос Америки.
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Правительство США также выделит до $60 млн для покрытия расходов по новому займу, который поможет ускорить модернизацию обороны Польши путем поддержки срочных закупок оборонной продукции и услуг в США.
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В ближайшее время Польша намерена значительно расширить состав вооруженных сил и модернизировать оборону. В США рассчитывают, что выделенная сумма будет способствовать этому и внесет ощутимый вклад в укрепление обороны и восточного фланга НАТО.
Польша размещает на своей территории войска США, включая возглавляемую США боевую группу НАТО и передовой штаб 5-го армейского корпуса США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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