Польша больше не поставляет вооружение Украине — Finance.ua

Польша больше не поставляет вооружение Украине Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Польша больше не поставляет вооружение Украине

Польша сейчас не поставляет Украине никаких вооружений.

Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Украина защищается от жестокого нападения россии, и я понимаю эту ситуацию, но, как я уже сказал, мы защитим нашу страну. Мы больше не передаем оружие Украине, потому что мы сейчас вооружаем Польшу», — заявил он в интервью телеканалу Polsat.

Читайте также В ВР назвали причину ухудшения отношений между Польшей и Украиной

В то же время, он отметил, что Польша не намерена препятствовать работе логистического центра под Жешувом, через который поступает военная поддержка Украине.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Польша активно поддерживает нашу страну. Она приняла миллионы украинских беженцев и предоставила немало военной техники и вооружения.

Читайте также В Польше допускают сокращение помощи украинским беженцам в 2024 году

Всего с начала полномасштабного вторжения россии Польша отправила Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники. Кроме того, в июле 2023 года СМИ сообщали, что Варшава тайно передала Киеву около десятка вертолетов Ми-24.

В мае 2023 года министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о передаче Украине 10 истребителей МиГ-29. Ранее президент страны Анджей Дуда заявлял, что Варшава предоставит Киеву все имеющиеся МиГ-29.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.