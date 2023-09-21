Польша больше не поставляет вооружение Украине — Finance.ua

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Польша больше не поставляет вооружение Украине

Казна и Политика
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Польша больше не поставляет вооружение Украине
Польша больше не поставляет вооружение Украине
Польша сейчас не поставляет Украине никаких вооружений.
Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
«Украина защищается от жестокого нападения россии, и я понимаю эту ситуацию, но, как я уже сказал, мы защитим нашу страну. Мы больше не передаем оружие Украине, потому что мы сейчас вооружаем Польшу», — заявил он в интервью телеканалу Polsat.
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В то же время, он отметил, что Польша не намерена препятствовать работе логистического центра под Жешувом, через который поступает военная поддержка Украине.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Польша активно поддерживает нашу страну. Она приняла миллионы украинских беженцев и предоставила немало военной техники и вооружения.
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Всего с начала полномасштабного вторжения россии Польша отправила Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники. Кроме того, в июле 2023 года СМИ сообщали, что Варшава тайно передала Киеву около десятка вертолетов Ми-24.
В мае 2023 года министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о передаче Украине 10 истребителей МиГ-29. Ранее президент страны Анджей Дуда заявлял, что Варшава предоставит Киеву все имеющиеся МиГ-29.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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