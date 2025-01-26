США будут лидерами в области ИИ, — Трамп Сегодня 12:39 — Мир

США будут лидерами в области ИИ, — Трамп, Фото: freepik

Президент США Дональд Трамп заявил, что применит чрезвычайные полномочия по обеспечению работы искусственного интеллекта (ИИ). Он сказал журналистам, что Соединенные Штаты будут являться лидерами в этой области.

Об этом сообщает CNN

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«Им нужна огромная энергия, им нужна электроэнергия на уровнях, которые никто никогда не видел раньше. И мы сможем это обеспечить. Мы будем использовать аварийное питание, чтобы давать это электричество», — сказал он.

В то же время, Трамп не назвал точных сроков действия чрезвычайных полномочий.

CNN отмечает, что это уже второй раз через неделю, когда президент США вспоминает о таком плане.

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Первый раз было во время виртуального выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 23 января, где Трамп сказал, что электростанции должны обладать собственными мощностями.

«Мы сделаем так, что заводы будут иметь собственные электрогенерирующие мощности, прикрепленные прямо к их заводу. Им не придется беспокоиться о коммунальных услугах», — заявил президент США.

Напомним, ранее Трамп распорядился создать рабочую группу по криптовалюту, которая должна предложить новые правила регулирования цифровых активов и изучить возможность создания национального запаса криптовалют.

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