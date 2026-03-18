Сроки хранения и тарифы на услуги «Новой почты»
Как сообщает «Новая почта», срок хранения посылки начинается со следующего дня после поступления в отделение получателя.
Стоимость
Для большинства типов отправлений бесплатное хранение длится 7 дней. Исключение — паллеты, для которых услуга становится платной после 3 дней хранения отправления в отделении.
Эта услуга предоставляется автоматически: заказывать дополнительно не нужно.
Если не забрать посылку
Но после 30 дней хранения на отделении отправление считается невостребованным. Компания имеет право распорядиться им по своему усмотрению: например утилизировать.
Ранее говорилось, «Новая почта» уменьшила тариф на 5% на доставку по всей стране для любого бизнеса, решившего воспользоваться услугами складской логистики от компании.
Чтобы воспользоваться сниженным тарифом на доставку
Следует стать бизнес-партнером Новой почты и подписать договор на услуги фулфилмента. Это хранение товаров, обработка и упаковка заказов, а также доставка в любое удобное для клиента место.
Справка Finance.ua:
- «Новая почта» начала переводить отделения на собственные POS-терминалы. Оператор доставки «Новая почта» установила в отделениях первые 500 POS-терминалов собственной платежной системы NovaPay.
Также по теме
За что НБУ оштрафовал «Укрпочту» 255 тысяч гривен — детали
Украинский оборонный стартап вышел на американскую биржу Nasdaq
Ocean Plaza привлекает арендаторов через систему Prozzoro
«Укрпочта» меняет правила работы с бизнес-клиентами
Сделка на $27 млрд: Meta инвестирует в AI-компанию россиянина