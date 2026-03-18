Сроки хранения и тарифы на услуги «Новой почты»

Как сообщает «Новая почта», срок хранения посылки начинается со следующего дня после поступления в отделение получателя.

Стоимость

Для большинства типов отправлений бесплатное хранение длится 7 дней. Исключение — паллеты, для которых услуга становится платной после 3 дней хранения отправления в отделении.

Эта услуга предоставляется автоматически: заказывать дополнительно не нужно.

Если не забрать посылку

Но после 30 дней хранения на отделении отправление считается невостребованным. Компания имеет право распорядиться им по своему усмотрению: например утилизировать.

Ранее говорилось, «Новая почта» уменьшила тариф на 5% на доставку по всей стране для любого бизнеса, решившего воспользоваться услугами складской логистики от компании.

Чтобы воспользоваться сниженным тарифом на доставку

Следует стать бизнес-партнером Новой почты и подписать договор на услуги фулфилмента. Это хранение товаров, обработка и упаковка заказов, а также доставка в любое удобное для клиента место.

Справка Finance.ua:

«Новая почта» начала переводить отделения на собственные POS-терминалы. Оператор доставки «Новая почта» установила в отделениях первые 500 POS-терминалов собственной платежной системы NovaPay.

