Средства пострадавшим от подтопления из-за подрыва ГЭС: размер пособия — Finance.ua

Средства пострадавшим от подтопления из-за подрыва ГЭС: размер пособия Сегодня 14:00 — Личные финансы

Для пострадавших от подтопления планируется единовременное денежное пособие.

Об этом вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила в эфире национального телемарафона новостей.

Напомним, Правительство выделило Херсонской и Николаевской областным военным администрациям 564 млн 875 тыс. гривен для помощи пострадавшему населению в результате подрыва рф Каховской ГЭС.

Каждому пострадавшему от подтопления человеку будет предоставлено ​​единовременное денежное пособие в размере 5 тыс. гривен.

Выплаты будут организовывать Херсонская и Николаевская ОВА.

Кроме того, по общей договоренности с нашими партнерами всем пострадавшим будет выплачена дополнительная финансовая помощь Международной организации по миграции ООН. Она будет составлять 6600 гривен на человека.

«Благодарю Правительства за оперативное реагирование. Лучшая помощь людям — это деньги и быстро. Отдельную благодарность выражаю Международной организации по миграции, которые откликнулись и готовы оказать поддержку людям, потерпевшим бедствие», — подчеркнула Ирина Верещук.

Выплаты пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС планируют запустить в течение недели. Жители из подтопленных регионов получат по 5 тысяч гривен.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что правительство кроме компенсаций за поврежденное имущество также запускает программу единовременной помощи пострадавшим из подтопленных районов Херсонской и Николаевской областей.

На это выделили 560 млн гривен. Пострадавшие получат по 5 тысяч гривен. Выплаты хотят запустить уже в течение недели.

«Также даем поручение Министерству социальной политики, Министерству по вопросам реинтеграции и Министерству экономики как можно скорее разработать проект решения о порядке использования этих средств. Для того чтобы уже в недельный срок мы начали такие выплаты», — сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что Кабмин ведет переговоры с международными гуманитарными организациями о выплате пособия пострадавшим.

Справка Finance.ua:

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