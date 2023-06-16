Средства пострадавшим от подтопления из-за подрыва ГЭС: размер пособия — Finance.ua

Средства пострадавшим от подтопления из-за подрыва ГЭС: размер пособия
Для пострадавших от подтопления планируется единовременное денежное пособие.
Об этом вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила в эфире национального телемарафона новостей.
Напомним, Правительство выделило Херсонской и Николаевской областным военным администрациям 564 млн 875 тыс. гривен для помощи пострадавшему населению в результате подрыва рф Каховской ГЭС.
Каждому пострадавшему от подтопления человеку будет предоставлено единовременное денежное пособие в размере 5 тыс. гривен.
Выплаты будут организовывать Херсонская и Николаевская ОВА.
Кроме того, по общей договоренности с нашими партнерами всем пострадавшим будет выплачена дополнительная финансовая помощь Международной организации по миграции ООН. Она будет составлять 6600 гривен на человека.
«Благодарю Правительства за оперативное реагирование. Лучшая помощь людям — это деньги и быстро. Отдельную благодарность выражаю Международной организации по миграции, которые откликнулись и готовы оказать поддержку людям, потерпевшим бедствие», — подчеркнула Ирина Верещук.
Выплаты пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС планируют запустить в течение недели. Жители из подтопленных регионов получат по 5 тысяч гривен.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что правительство кроме компенсаций за поврежденное имущество также запускает программу единовременной помощи пострадавшим из подтопленных районов Херсонской и Николаевской областей.
На это выделили 560 млн гривен. Пострадавшие получат по 5 тысяч гривен. Выплаты хотят запустить уже в течение недели.
«Также даем поручение Министерству социальной политики, Министерству по вопросам реинтеграции и Министерству экономики как можно скорее разработать проект решения о порядке использования этих средств. Для того чтобы уже в недельный срок мы начали такие выплаты», — сказал премьер.
Шмыгаль добавил, что Кабмин ведет переговоры с международными гуманитарными организациями о выплате пособия пострадавшим.
Справка Finance.ua:
- программу компенсаций за разрушенное или поврежденное в результате боевых действий жилье «єВідновлення» расширят и на подтопленные регионы. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук;
- помощь Украине после подрыва Каховской ГЭС предложили 16 стран Евросоюза;
- НБУ дал первую оценку влиянию подрыва Каховской ГЭС на цены;
- в Greenpeace сообщили о затоплении 32 объектов с химикатами, нефтью и бензином.
Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия
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