Средняя заработная плата в Украине выросла: в каких сферах зарабатывают больше всего — Finance.ua

Средняя заработная плата в Украине выросла: в каких сферах зарабатывают больше всего
В ноябре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 18 500 грн.
Об этом свидетельствуют данные исследования Work.ua.
Среди областей-лидеров выросли зарплаты во Львовской (+500 до 18 500 грн), Одесской (+150 до 18 000 грн), Днепропетровской (+245 до 17 745 грн), и Харьковской области (+500 до 17 500 грн) грн).
Наибольший рост зарплат ощутили работники в следующих отраслях:
- с 35 000 до 37 500 — «Топ-менеджмент, руководство высшего звена»;
- с 23 000 до 24 000 — «Продажа, закупка»;
- с 20 000 до 22 250 — «Страхование»;
- с 20 000 до 21 000 — «Управление персоналом, HR»;
- с 18 500 до 20 000 — «Медицина, фармацевтика»;
- с 19 000 до 20 000 — «Телекоммуникации и связь»;
- с 16 000 до 19 000 — «Охрана, безопасность»;
- с 18 000 до 19 000 — «Рабочие специальности, производство»;
- с 17 500 до 18 300 — «Юриспруденция»;
- с 15 000 до 15 500 — «Образование, наука»;
- с 15 000 до 15 500 — «Розничная торговля».
Причем, если сравнить с октябрем, больше всего выросли зарплаты именно в категории «Охрана, безопасность» — на 19%. Это связано с военным рекрутингом, ведь таким специалистам предлагают от 25 000 до 125 000 грн. Рейтинг должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ІТ) также возглавляют специалисты, которые нужны войскам: инженер дронов, пилот (75 000 грн) и связист (67 500 грн).
Среди гражданских профессий самые большие зарплаты в ноябре:
- 58 500 — медиабаер;
- 50 000 — эндодонтист;
- 45 000 — водитель-международник;
- 40 000 — риелтор;
- 37 500 — рихтовщик;
- 36 000 — бизнес-аналитик;
- 35 000 — медиапродюсер;
- 34 000 — арматурщик;
- 33 750 — автослесарь.
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