Средняя заработная плата в Украине выросла: в каких сферах зарабатывают больше всего — Finance.ua

Средняя заработная плата в Украине выросла: в каких сферах зарабатывают больше всего Сегодня 17:03 — Личные финансы

Средняя заработная плата в Украине выросла: в каких сферах зарабатывают больше всего

В ноябре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 18 500 грн.

Об этом свидетельствуют данные исследования Work.ua.

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Среди областей-лидеров выросли зарплаты во Львовской (+500 до 18 500 грн), Одесской (+150 до 18 000 грн), Днепропетровской (+245 до 17 745 грн), и Харьковской области (+500 до 17 500 грн) грн).

Наибольший рост зарплат ощутили работники в следующих отраслях:

с 35 000 до 37 500 — «Топ-менеджмент, руководство высшего звена»;

с 23 000 до 24 000 — «Продажа, закупка»;

с 20 000 до 22 250 — «Страхование»;

с 20 000 до 21 000 — «Управление персоналом, HR»;

с 18 500 до 20 000 — «Медицина, фармацевтика»;

с 19 000 до 20 000 — «Телекоммуникации и связь»;

с 16 000 до 19 000 — «Охрана, безопасность»;

с 18 000 до 19 000 — «Рабочие специальности, производство»;

с 17 500 до 18 300 — «Юриспруденция»;

с 15 000 до 15 500 — «Образование, наука»;

с 15 000 до 15 500 — «Розничная торговля».

Причем, если сравнить с октябрем, больше всего выросли зарплаты именно в категории «Охрана, безопасность» — на 19%. Это связано с военным рекрутингом, ведь таким специалистам предлагают от 25 000 до 125 000 грн. Рейтинг должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ІТ) также возглавляют специалисты, которые нужны войскам: инженер дронов, пилот (75 000 грн) и связист (67 500 грн).

Среди гражданских профессий самые большие зарплаты в ноябре:

58 500 — медиабаер;

50 000 — эндодонтист;

45 000 — водитель-международник;

40 000 — риелтор;

37 500 — рихтовщик;

36 000 — бизнес-аналитик;

35 000 — медиапродюсер;

34 000 — арматурщик;

33 750 — автослесарь.

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