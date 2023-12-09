Средняя заработная плата в Украине выросла: в каких сферах зарабатывают больше всего — Finance.ua
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Средняя заработная плата в Украине выросла: в каких сферах зарабатывают больше всего

Личные финансы
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Средняя заработная плата в Украине выросла: в каких сферах зарабатывают больше всего
Средняя заработная плата в Украине выросла: в каких сферах зарабатывают больше всего
В ноябре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 18 500 грн.
Об этом свидетельствуют данные исследования Work.ua.
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Среди областей-лидеров выросли зарплаты во Львовской (+500 до 18 500 грн), Одесской (+150 до 18 000 грн), Днепропетровской (+245 до 17 745 грн), и Харьковской области (+500 до 17 500 грн) грн).
Наибольший рост зарплат ощутили работники в следующих отраслях:
  • с 35 000 до 37 500 — «Топ-менеджмент, руководство высшего звена»;
  • с 23 000 до 24 000 — «Продажа, закупка»;
  • с 20 000 до 22 250 — «Страхование»;
  • с 20 000 до 21 000 — «Управление персоналом, HR»;
  • с 18 500 до 20 000 — «Медицина, фармацевтика»;
  • с 19 000 до 20 000 — «Телекоммуникации и связь»;
  • с 16 000 до 19 000 — «Охрана, безопасность»;
  • с 18 000 до 19 000 — «Рабочие специальности, производство»;
  • с 17 500 до 18 300 — «Юриспруденция»;
  • с 15 000 до 15 500 — «Образование, наука»;
  • с 15 000 до 15 500 — «Розничная торговля».
Причем, если сравнить с октябрем, больше всего выросли зарплаты именно в категории «Охрана, безопасность» — на 19%. Это связано с военным рекрутингом, ведь таким специалистам предлагают от 25 000 до 125 000 грн. Рейтинг должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ІТ) также возглавляют специалисты, которые нужны войскам: инженер дронов, пилот (75 000 грн) и связист (67 500 грн).
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Среди гражданских профессий самые большие зарплаты в ноябре:
  • 58 500 — медиабаер;
  • 50 000 — эндодонтист;
  • 45 000 — водитель-международник;
  • 40 000 — риелтор;
  • 37 500 — рихтовщик;
  • 36 000 — бизнес-аналитик;
  • 35 000 — медиапродюсер;
  • 34 000 — арматурщик;
  • 33 750 — автослесарь.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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