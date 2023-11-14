10 интересных вакансий с зарплатой от 11 тыс. до 110 тыс. грн — Finance.ua

10 интересных вакансий с зарплатой от 11 тыс. до 110 тыс. грн Сегодня 16:02 — Личные финансы

10 интересных вакансий с зарплатой от 11 тыс. до 110 тыс. грн

Work.ua собрал выборку вакансий, на которые срочно ищут специалистов.

Разработчик PHP, Днепр, 70 000 — 110 000 грн

Компания Work.ua расширяется и ищет программистов, которым интересно: преодолевать highload (посещаемость сайта — 4 млн человек в месяц), работать над улучшением поиска на Work.ua, повышать скорость работы сайта, претворять в жизнь новые бизнес-идеи.

От кандидата ожидают опыт работы с веб-проектами от 3 лет, умение работать с JavaScript и популярными фреймворками, знания на профессиональном уровне PHP + MySQL.

Кандидату важно уметь анализировать, рекомендовать и обосновывать технологии и решения, знать алгоритмы, понимать главные принципы ООП, паттернов проектирования и парадигм.

Юрист-редактор в адвокатское объединение, дистанционно, 30 000 — 60 000 грн

В адвокатское объединение «Алтекса» ищут юриста-редактора для написания юридических статей из судебной практики, публикуемых в профильных юридических изданиях, а также написания качественных юридических консультаций для юридического блога адвокатского объединения.

Работодатель ожидает от кандидата умения писать экспертные аналитические юридические статьи, работать с аналитически правовыми системами «ЗаконОнлайн», «Вердиктум», проводить глубокий анализ судебных решений и формировать дайджест судебной практики по определенным категориям дел. Важно также иметь высокий уровень культуры письменной речи.

Грузчик-комплектовщик, Киев, 18 000 — 20 000 грн (+ бонусы и премии)

Компания-производитель профессиональных средств для сферы красоты ищет в команду грузчика-комплектовщика, выполняющего следующие задачи: прием товаров от поставщиков; составление заказов по накладным; загрузка/разгрузка товара; подготовка товара к отправке.

Работодатель будет предоставлять корпоративные подарки ко дню рождения и предлагает график работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Менеджер по работе с клиентами, Киев, 25 000 — 28 000 грн (ставка + %)

Цветочное ателье Dicentra ищет специалиста, принимающего, корректирующего, подтверждающего и оформляющего заказы розничных клиентов (без холодных звонков); продавать, соблюдая скрипты и воронки; консультировать заказчиков по ассортименту срезанных растений для букетов и композиций; следить за остатками товара на витрине.

Для кандидата важны такие навыки, как умение работать с CRM, функционалом 1С на уровне пользователя (не обязательно, но будет плюсом) и опыт работы в ритейл-продажах (прямых/дистанционных).

Менеджер по работе с клиентами будет иметь график работы 4/2 в две смены: с 8:00 до 15:00 или с 14:30 до 22:00; социальный пакет; корпоративный дисконт на все цветы ателье.

Заведующего складом ищут в Киеве, 20 000 — 25 000 грн

Украинский крафтовый производитель кондитерских изделий Spell Chocolate ищет в свою команду человека, который будет контролировать склад, а именно: прием продукции, сроки годности, размещение продукции на складе и подготовку к выдаче; будет анализировать остатки на складе; будет заниматься ротацией продукции, поддержанием порядка и участвовать в инвентаризации.

Кандидат должен иметь опыт работы в 1С, Excel. Желателен опыт работы с пищевыми продуктами. График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Кладовщик на склад автозапчастей, Днепр, 15 000 — 20 000 грн (ставка + %)

Специалист иметь обязанности: отбор товара согласно накладной; загрузка/разгрузка машин; участие в инвентаризации. Приветствуется опыт работы в сфере автозапчастей и складской логистики. График работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00.

Комплектовщик на склад автозапчастей, Чернигов, 11 000 грн (500 грн за смену)

Обязанности комплектовщика включают отбор товара, погрузку/разгрузку машин и участие в инвентаризации.

Требования к кандидату: знание устройства автомобиля, умение работать с ПК и 1С, отсутствие плохих привычек. Работодатель гарантирует гибкий график с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Дистрибьютор профессиональной косметики и препаратов для красоты и здоровья волос Totis Pharma в поиске двух членов команды:

Sales manager, Днепр, 18 000 — 30 000 грн

Специалист будет назначать и проводить встречи с клиентами, проводить презентации продукции, приглашать клиентов на семинары и обучение, обзванивать и расширять клиентскую базу. График работы: будни с 9:00 до 18:00. Работодатель будет компенсировать расходы на топливо или общественный транспорт, предоставит корпоративную связь, телефон и планшет.

Менеджер по продажам ERP-систем (SAP), дистанционно, 25 000 — 60 000 грн (ставка + %)

В обязанности работника будут входить: продажи консалтинговых услуг компании и лицензий SAP; подготовка и отправка технических и коммерческих предложений; выполнение плана продаж; поддержка и развитие существующих клиентов; участие в подготовке тендерной документации.

Менеджер по тендерам (техническая часть), Полтава, 18 000 — 22 000 грн (ставка + KPI + %)

Поставщик компьютерного оборудования и офисной техники компания «Юдитрейд» приглашает в свою команду менеджера по тендерам. Работа состоит в подготовке технической части тендерного предложения, анализе технических требований, цен, просчете стоимости, проведении технического анализа комплектующих компьютерной техники. Компания обучает специфике тендерных продаж.

Работодатель предлагает варианты графика с 08:00 до 17:00 или с 09:00 до 18:00, а также оптовые цены на весь ассортимент компании (компьютерная и бытовая техника).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.