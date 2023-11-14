Рекрутинг в ВСУ 2023: какие вакансии предлагают украинцам и сколько платят — Finance.ua

Рекрутинг в ВСУ 2023: какие вакансии предлагают украинцам и сколько платят
Министерство обороны приступило к программе рекрутинга в ВСУ. Согласно ей, каждый желающий украинец может выбрать то структурное подразделение и вакансию, где хочет служить. Таким образом, процесс пополнения военных кадров становится похожим на обычное трудоустройство.
Рекрутинговый ресурс Lobby X рассказывает, какие вакансии уже доступны и какие зарплаты предлагают.
Старший наводчик миномета
Эта позиция открыта в 114-й отдельной бригаде территориальной обороны. Среди обязанностей кандидата:
- выполнение боевых задач в составе минометного расчета;
- постоянное поддержание боевой готовности минометного вооружения и боеприпасов;
- обучение и усовершенствование собственных навыков;
- соблюдение военной дисциплины, исполнение приказов.
Опыт военной службы будет преимуществом. Среди других требований: умение считать хорошая физическая подготовка и готовность работать в зоне активных боевых действий. Зарплата — от 20 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и места службы.
Гранатометчик
Такого человека ищут в 3-й ОШБр, сформированный на базе подразделения территориальной обороны «Азов».
Обязанности:
- выполнение боевых задач в составе подразделения;
- содержание оружия в исправном состоянии;
- работа с АГС, РПГ или СПГ.
Сумма денежного довольствия варьируется от 20 000 до 150 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и места службы.
Разработчик программного обеспечения (Python)
Невоенные позиции в ВСУ также нужны, в частности, для аналитической обработки данных, верстки сайта
и т. п. Эта вакансия предусматривает службу в специализированной воинской части МОУ.
В обязанности сотрудника будут входить:
- разработка и поддержка инфраструктуры для сбора, трансформации и аналитической обработки данных;
- имплементация предложенных статистических способов;
- рефакторинг имеющихся решений с использованием лучших практик разработки ПО;
- создание технической документации для избранных архитектурных решений.
Обычно в таких вакансиях не указывают заработную плату, однако пишут, что она начисляется по стандартам ВСУ. Среди условий работы отмечено:
- возможность перевода действующих военнослужащих (начиная от младших офицеров);
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность службы для ограниченно подходящих военнослужащих;
- возможность трудоустройства гражданским сотрудником
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Врач-психолог
Работа предусматривает службу в военном госпитале НГУ. Специалист должен осуществлять психопрофилактику среди военнослужащих по развитию психических, психосоматических и поведенческих расстройств, а также оказывать соответствующую помощь.
Высшее образование по специальности «Медицинская психология» или «Медицинская и психологическая реабилитация», прохождение интернатуры по специальности «Медицинская психология» и опыт работы в этой сфере обязательны.
По возможности могут быть командировки. Зарплата стартует от 25 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и места службы.
Сапер
Ищут для работы в 126-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны. Работа заключается в поиске и обезвреживании мин и снарядов, организации проходов в минно-взрывных зонах противника и ликвидации взрывоопасных предметов.
Для кандидатов обязательны знания минно-взрывной сферы и релевантный опыт работы или инженерно-техническое образование и готовность овладеть специальностью саперного дела.
Работодатели гарантируют обучение, поддержку и денежное довольствие от 20 000 до 100 000 гривен.
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Штурмовик
Тактическая группа «Реванш» ищет штурмовика для выполнения штурмовых и разведывательных боевых задач.
Условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность службы для ограниченно подходящих военнослужащих;
- перевод не предусмотрен;
- полное материальное обеспечение;
- квалифицированная подготовка в учебном центре;
- обеспечение формой и вещным имуществом;
- питание за средства государства;
- бесплатная медицинская помощь военнослужащим в военных медучреждениях;
- санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей;
- полный пакет социальных выплат;
- денежное довольствие от 50 000 до 120 000 гривен.
Повар
Требуется 126-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны. Среди требований к кандидату опыт работы поваром от одного года, умение приготовить блюдо из имеющихся продуктов и стрессоустойчивость.
Денежное довольствие обещают от 50 000 гривен.
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