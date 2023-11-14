Рекрутинг в ВСУ 2023: какие вакансии предлагают украинцам и сколько платят — Finance.ua

Рекрутинг в ВСУ 2023: какие вакансии предлагают украинцам и сколько платят Сегодня 17:00 — Личные финансы

Рекрутинг в ВСУ 2023: какие вакансии предлагают украинцам и сколько платят

Министерство обороны приступило к программе рекрутинга в ВСУ. Согласно ей, каждый желающий украинец может выбрать то структурное подразделение и вакансию, где хочет служить. Таким образом, процесс пополнения военных кадров становится похожим на обычное трудоустройство.

Рекрутинговый ресурс Lobby X рассказывает, какие вакансии уже доступны и какие зарплаты предлагают.

Старший наводчик миномета

Эта позиция открыта в 114-й отдельной бригаде территориальной обороны. Среди обязанностей кандидата:

выполнение боевых задач в составе минометного расчета;

постоянное поддержание боевой готовности минометного вооружения и боеприпасов;

обучение и усовершенствование собственных навыков;

соблюдение военной дисциплины, исполнение приказов.

Опыт военной службы будет преимуществом. Среди других требований: умение считать хорошая физическая подготовка и готовность работать в зоне активных боевых действий. Зарплата — от 20 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и места службы.

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Гранатометчик

Такого человека ищут в 3-й ОШБр, сформированный на базе подразделения территориальной обороны «Азов».

Обязанности:

выполнение боевых задач в составе подразделения;

содержание оружия в исправном состоянии;

работа с АГС, РПГ или СПГ.

Сумма денежного довольствия варьируется от 20 000 до 150 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и места службы.

Разработчик программного обеспечения (Python)

Невоенные позиции в ВСУ также нужны, в частности, для аналитической обработки данных, верстки сайта и т. п. Эта вакансия предусматривает службу в специализированной воинской части МОУ.

В обязанности сотрудника будут входить:

разработка и поддержка инфраструктуры для сбора, трансформации и аналитической обработки данных;

имплементация предложенных статистических способов;

рефакторинг имеющихся решений с использованием лучших практик разработки ПО;

создание технической документации для избранных архитектурных решений.

Обычно в таких вакансиях не указывают заработную плату, однако пишут, что она начисляется по стандартам ВСУ. Среди условий работы отмечено:

возможность перевода действующих военнослужащих (начиная от младших офицеров);

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность службы для ограниченно подходящих военнослужащих;

возможность трудоустройства гражданским сотрудником

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Врач-психолог

Работа предусматривает службу в военном госпитале НГУ. Специалист должен осуществлять психопрофилактику среди военнослужащих по развитию психических, психосоматических и поведенческих расстройств, а также оказывать соответствующую помощь.

Высшее образование по специальности «Медицинская психология» или «Медицинская и психологическая реабилитация», прохождение интернатуры по специальности «Медицинская психология» и опыт работы в этой сфере обязательны.

По возможности могут быть командировки. Зарплата стартует от 25 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и места службы.

Сапер

Ищут для работы в 126-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны. Работа заключается в поиске и обезвреживании мин и снарядов, организации проходов в минно-взрывных зонах противника и ликвидации взрывоопасных предметов.

Для кандидатов обязательны знания минно-взрывной сферы и релевантный опыт работы или инженерно-техническое образование и готовность овладеть специальностью саперного дела.

Работодатели гарантируют обучение, поддержку и денежное довольствие от 20 000 до 100 000 гривен.

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Штурмовик

Тактическая группа «Реванш» ищет штурмовика для выполнения штурмовых и разведывательных боевых задач.

Условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность службы для ограниченно подходящих военнослужащих;

перевод не предусмотрен;

полное материальное обеспечение;

квалифицированная подготовка в учебном центре;

обеспечение формой и вещным имуществом;

питание за средства государства;

бесплатная медицинская помощь военнослужащим в военных медучреждениях;

санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей;

полный пакет социальных выплат;

денежное довольствие от 50 000 до 120 000 гривен.

Повар

Требуется 126-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны. Среди требований к кандидату опыт работы поваром от одного года, умение приготовить блюдо из имеющихся продуктов и стрессоустойчивость.

Денежное довольствие обещают от 50 000 гривен.

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