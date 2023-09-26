Какие вакансии сейчас актуальны на рынке труда — Finance.ua

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Какие вакансии сейчас актуальны на рынке труда

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Какие вакансии сейчас актуальны на рынке труда
Какие вакансии сейчас актуальны на рынке труда
Наибольший спрос на рынке труда Украины, как и до войны, сохраняется на квалифицированных представителей рабочих профессий и работников сферы торговли. Постепенно растет и уровень оплаты труда по соответствующим вакансиям, которые предлагают работодатели.
Об этом сообщает Государственная служба занятости.
Топ-10 профессий по количеству имеющихся предложений работы на Едином портале вакансий:
  • продавец-консультант — 9379 вакансий;
  • менеджер по продажам — 7416;
  • повар — 6057;
  • бухгалтер — 5962;
  • грузчик — 4346;
  • врач — 3385;
  • швея — 2812;
  • бариста — 2382;
  • водитель автотранспортных средств — 2336;
  • машинист — 2030.
Максимальный размер заработной платы в предлагаемых вакансиях на портале составляет:
  • продавец-консультант — 50 тыс. грн;
  • менеджер по продажам — 275 тыс. грн;
  • повар — 55 тыс. грн;
  • бухгалтер — 80 тыс. грн;
  • грузчик — 40 тыс. грн;
  • врач — 120 тыс. грн;
  • швея — 50 тыс. грн;
  • бариста — 50 тыс. грн;
  • водитель автотранспортных средств — 60 тыс. грн;
  • машинист — 66 тыс. грн.
Высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы за выполнение сложных задач или за работу в особых условиях.
Также часто работодатели требуют наличия у претендентов высокого уровня образования, знания иностранных языков, умения работать в стрессовых ситуациях и решать сложные производственные проблемы. Также оплата труда может быть связана с наличием определенных способностей и навыков, таких как гибкость, коммуникабельность и адаптивность и т. д.
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В базе данных Государственной службы занятости на 25 сентября 2023 года насчитывается 65 тысяч актуальных вакансий.
В профессиональном разрезе больше всего вакансий представлено работодателями для трудоустройства:
  • квалифицированных рабочих с инструментом — 21% всех представленных вакансий (швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, слесарь по ремонту колесных транспортных средств, пекарь, маляр);
  • работников по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин — 16% (водитель, токарь, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, тракторист, оператор заправочных станций, дорожный рабочий, машинист экскаватора, водитель погрузчика, фрезеровщик, оператор станков, машинист крана (крановщик));
  • работников сферы торговли и услуг — 15% (повар, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, продавец-консультант, охранник, официант, младшая медицинская сестра, бармен, социальный работник, парикмахер);
  • профессионалов — 14% (учитель, воспитатель, преподаватель, фармацевт, врач общей практики — семейный врач, инженер, практический психолог);
  • специалистов — 11% (ассистент учителя, бухгалтер, медсестра, ассистент воспитателя, мастер производственного обучения, механик, шеф-повар, электрик участка).
  • неквалифицированных работников — 11% (подсобный рабочий, уборщик служебных и производственных помещений, рабочий по комплексной уборке домов, грузчик, дворник, укладчик-упаковщик, рабочий по благоустройству, уборщик территорий, сторож).
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Средний размер заработной платы в вакансиях, подаваемых в службу занятости, составляет 11 тыс. гривен, в том числе для:
  • руководителей, менеджеров — 13 тыс. гривен;
  • профессионалов, квалифицированных рабочих с инструментом, рабочих по обслуживанию, эксплуатации и оборудования машин — 12 тыс. гривен;
  • работников сферы торговли и услуг — 11 тысяч гривен;
  • квалифицированных рабочих с инструментом — 11 тыс. гривен.
При этом в базе данных службы занятости есть отдельные предложения работы с относительно высокой заработной платой, например:
  • специалист по разработке компьютерных программ — 110 тыс. грн;
  • инженер-программист — 90 тыс. грн;
  • литейщик металлов и сплавов — 70 тыс. грн;
  • слесарь-инструментальщик — 60 тыс. грн;
  • водитель — 60 тыс. грн;
  • агроном — 52 тыс. грн;
  • директор отделения — 49 тыс. грн;
  • врач — 45 тыс. грн;
  • архитектор — 45 тыс. грн;
  • аналитик (банковская деятельность) — 42 тыс. грн;
  • плавильщик металла — 40 тыс. гривен.
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По материалам:
Finance.ua
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