Когда средняя зарплата украинцев возрастет до 30 тысяч гривен: прогноз правительства — Finance.ua

Когда средняя зарплата украинцев возрастет до 30 тысяч гривен: прогноз правительства
Кабинет министров ожидает, что средняя зарплата в Украине будет расти в следующие три года. Она достигнет почти 30 тысяч гривен в 2026 году.
Об этом свидетельствует проект бюджета на 2024 год (№ 10 000).
Согласно прогнозу Минэкономики, номинальная среднемесячная заработная плата работников, брутто (до вычета налогов), составит:
- 2023 год — 18 118 гривен (рост на 22%);
- 2024 год — 21 852 гривны (+20,6%);
- 2025 год — 25 645 гривен (+17,4);
- 2026 год — 29 625 гривен (+15,5%).
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При этом ожидается, что среднегодовой уровень инфляции будет снижаться:
- 2023 год — 16,0%;
- 2024 год — 9,8%;
- 2025 год — 9,8%;
- 2026 год — 6,2%.
Таким образом, замедление инфляции приведет к росту и реальным зарплатам.
Справка Finance.ua:
- официальные данные свидетельствуют о том, что реальные зарплаты украинцев выросли впервые с начала войны. В июне 2023 года зарплата составила 16 012,38 гривен. Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%. Год назад она составила 13 957,63 гривен;
- в то же время, годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%;
- Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. возрастет на 19,6%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%.
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