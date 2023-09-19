Когда средняя зарплата украинцев возрастет до 30 тысяч гривен: прогноз правительства — Finance.ua

Когда средняя зарплата украинцев возрастет до 30 тысяч гривен: прогноз правительства Сегодня 09:00 — Личные финансы

Когда средняя зарплата украинцев возрастет до 30 тысяч гривен: прогноз правительства, Фото: Depositphotos

Кабинет министров ожидает, что средняя зарплата в Украине будет расти в следующие три года. Она достигнет почти 30 тысяч гривен в 2026 году.

Об этом свидетельствует проект бюджета на 2024 год (№ 10 000).

Согласно прогнозу Минэкономики, номинальная среднемесячная заработная плата работников, брутто (до вычета налогов), составит:

2023 год — 18 118 гривен (рост на 22%);

2024 год — 21 852 гривны (+20,6%);

2025 год — 25 645 гривен (+17,4);

2026 год — 29 625 гривен (+15,5%).

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При этом ожидается, что среднегодовой уровень инфляции будет снижаться:

2023 год — 16,0%;



2024 год — 9,8%;

2025 год — 9,8%;

2026 год — 6,2%.

Таким образом, замедление инфляции приведет к росту и реальным зарплатам.

Справка Finance.ua:

официальные данные свидетельствуют о том, что реальные зарплаты украинцев выросли впервые с начала войны. В июне 2023 года зарплата составила 16 012,38 гривен. Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%. Год назад она составила 13 957,63 гривен;

в то же время, годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%;

Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. возрастет на 19,6%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%.

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