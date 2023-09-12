Средняя зарплата в Украине снова выросла — Finance.ua

Средняя зарплата в Украине снова выросла
Количество соискателей, создавших или обновивших резюме, в августе составило 350 994. Среди них 58% женщин и 42% мужчин. На рынке труда стало меньше молодых людей без опыта.
Об этом свидетельствуют данные исследования Work.ua.
Больше всего прибыло соискателей по таким должностям: администратор интернет-магазина, офис-менеджер, музыкальный руководитель, микробиолог, анестезиолог, учитель изобразительного искусства. Что касается регионов, то незначительный прирост соискателей наблюдается в Херсонской и Николаевской области, что свидетельствует о положительной динамике возвращения переселенцев.
Статистика гласит, что на рынке труда заметно уменьшилось количество молодежи. В частности, по сравнению с июлем стало на 39% меньше соискателей до 18 лет и на 7% меньше кандидатов в возрасте от 18 до 24 лет. Это может быть связано с началом учебного года и завершением сезона летних подработок.
Что касается опыта соискателей, то, если сравнить с июлем, рынок труда пополняется благодаря кандидатам с опытом работы от 2 лет. Количество соискателей без опыта снизилось на 8%.
В августе сохраняется тенденция роста зарплат
В последний месяц лета средняя зарплата в Украине снова выросла и составляет 17 500 грн (+500 грн к июлю).
Рост произошел в Киевской области (+275 грн до 19 275 грн), Львовской (+500 грн до 17 500 грн) и Одесской (+175 грн до 17 500 грн).
Наибольший рост зарплат в категориях:
- с 32 500 грн до 35 000 грн — «Топменеджмент, руководство высшего звена»;
- с 33 000 грн до 34 000 грн — «Недвижимость»;
- с 22 500 грн до 23 500 грн — «Транспорт, автобизнес»;
- с 16 500 грн до 17 000 грн — «СМИ, издательство, полиграфия»;
- с 16 000 грн до 17 000 грн — «Юриспруденция».
Больше всего возросла зарплата по (не руководящим, не ІТ) должностям:
- с 53 000 грн до 55 000 грн — медиабайер;
- с 36 250 грн до 41 250 грн — эндодонтист;
- с 32 500 грн до 35 000 грн — рихтовщик;
- с 32 500 грн до 34 000 грн — координатор по сбыту.
Стабильно среди самых оплачиваемых должностей, где не изменилась зарплата, водители-международники (42 500 грн), риелторы (35 000 грн), а также автоэлектрики, автомеханики, бурильщики, главные инженеры, дизелисты (30 000 грн).
Наименее же оплачиваемые должности от 6 750 грн до 11 000 грн по возрастанию: консьерж, санитар, уборщик, интервьюер, посудомоечник, ассистент ветеринарного врача, работник линии раздачи.
Чего ждать осенью
Результаты последнего месяца лета, безусловно, вдохновляют: более 100 000 вакансий, рост зарплат, постепенное улучшение ситуации в прифронтовых регионах. Все это смелая заявка на осень, когда традиционно рынок труда переживает свой пик. Однако в этом стандартном уравнении сейчас самая важная переменная — полномасштабное вторжение. Все на самом деле будет зависеть от ситуации на фронте и прочности энергосистемы.
Конкуренция на рынке труда идет на спад, так что дефицит кадров становится еще более острым. Работодатели реагируют на это увеличением предложений для соискателей без опыта, ветеранов, людей с инвалидностью, студентов, пенсионеров. Такое сотрудничество для многих может стать новым, но очень положительным опытом. Обратную ситуацию наблюдаем в IT, где количество кандидатов на одну вакансию в разы превышает среднюю ситуацию на рынке.
Однако любой вызов может стать не помехой, а трамплином для развития. Ведь конкуренция всегда приводит к росту и поиску новых решений. В частности, дефицит кадров стимулирует работодателей бороться с предубеждениями, выращивать кадры внутри компании, совершенствовать внутреннюю культуру и строить крепкий HR-бренд. Все это оказывает более глобальное влияние на экономику страны.
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Постепенное увеличение зарплаты влияет на процесс найма, однако дефицит кадров все еще не преодолен. Поэтому работодателям нужно использовать разные пути для рекрутинга лучших сотрудников и обращать внимание и на неденежную мотивацию. Также незначительное влияние на скорость закрытия вакансии оказывает удаленность региона от линии фронта.
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