Как полтора года войны повлияли на рынок фриланса в Украине: зарплаты и занятость — Finance.ua

Как полтора года войны повлияли на рынок фриланса в Украине: зарплаты и занятость Сегодня 13:04 — Личные финансы

Как полтора года войны повлияли на рынок фриланса в Украине: зарплаты и занятость

Несмотря на нестабильное экономическое положение и общий кризис в стране, фриланс остается одной из отраслей, которая не только устойчиво держится на ногах, но продолжает развиваться. Это ведь доступный ресурс квалифицированных специалистов для малого и среднего онлайн-бизнеса. Так, согласно результатам исследования Freelancehunt, спрос на услуги украинских фрилансеров в первые месяцы 2023 года возрос на 84% по сравнению с 2022 годом.

Портрет украинского фрилансера 2023

Как свидетельствуют результаты исследования, наибольшей популярностью пользуется фриланс среди людей 18−35 лет. Их доля на рынке составляет чуть более 70%.

Что касается опыта работы, то 29,33% респондентов работают на рынке более 5 лет, еще 23,2% до 1 года, 21,47% - не имеют опыта работы, 17,87 — имеют около 2 лет опыта и 8,13% - 1 год.

При этом на рынке фриланса почти в равных долях работают как мужчины, так и женщины — 53,13% и 46,87% соответственно.

Какие вакансии популярны на рынке фриланса в Украине

Сегодня рынок фриланса предлагает вакансии в самых разных нишах, начиная с программирования и работы с мобильными приложениями, и заканчивая дизайном, архитектурой, аутсорсингом и работой с текстами.

Согласно результатам исследования, больше всего фрилансеров работает в сферах, связанных с дизайном (32,5%), программированием (19,99%) и текстами (19,38%). А вот менее популярными стали направления администрирования (1,75%), аутсорсинга и консалтинга (1,27%) и мобильных приложений (0,81%).

Уровень занятости

У большинства людей фриланс ассоциируется скорее с подработкой, чем стабильным источником дохода. И большинство фрилансеров (53,71%) действительно работают около 20 часов в неделю. Однако если фриланс — это единственный источник дохода работника, то, как правило, он работает до 40 часов в неделю. Статистика выглядит следующим образом:

до 20 часов — 35,99%;

от 20 до 30 часов — 21,69%;



от 30 до 40 часов — 15,66%;



от 40 до 50 часов — 13,1%;



60+ часов — 8,73%;



от 50 до 60 часов — 4,82%.



Фрилансеры с доходом от $2000 до $3000+ работают преимущественно 40−50 часов, $500−2000 — 20−30 часов и до $500 — не более 20 часов.

Сколько можно зарабатывать

Цены на услуги фрилансеров варьируются и зависят от сферы работы, опыта специалиста и уровня его занятости (т.е. сколько часов он работает).

Согласно результатам исследования, наибольшая доля специалистов (8,33%) с доходом $3000+ в сфере продвижения.

Среди тех, кто зарабатывает $2000−3000, больше всего фрилансеров в нише услуг.

Доход в $500−1000 в месяц имеют фрилансеры во всех нишах: разработчики, копирайтеры, переводчики, дизайнеры и т. д. До $500 зарабатывают преимущественно копирайтеры и переводчики.

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Также специалисты, проводившие исследование, отмечают, что в опросе принимали участие преимущественно те разработчики, которые работают через сервис на отдельных проектах для подработки, а потому их доход преимущественно ниже среднестатистической месячной заработной платы разработчика — $1000−2000.

В то же время, согласно результатам исследования, доход фрилансеров во время войны снизился. Так, 39,51% исполнителей отметили, что их доход стал меньше, но и вместе с тем 32,56% опрошенных отметили, что, наоборот, увеличили свой доход. Для 27,93% он не изменился.

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