Обзор рынка труда в IT: сколько вакансий и где самая большая конкуренция — Finance.ua

Обзор рынка труда в IT: сколько вакансий и где самая большая конкуренция Сегодня 09:01 — Личные финансы

Обзор рынка труда в IT: сколько вакансий и где самая большая конкуренция

Август был пока лучшим в этом году по количеству опубликованных предложений на jobs.dou.ua — рекордные 4199 вакансий (плюс 392 в месяц).

Об этом пишет Dou.ua.

Если сравнить с августом прошлого года, в 2023-м почти вдвое меньше спрос на специалистов по Java, C++, Front-end, Node. js и т. д. Но стало больше вакансий для нетехнических специалистов.

Если сравнивать август с июлем 2023-го, негативную динамику показывают лишь 12 категорий, а в 33 она положительная. Больше всего вакансий добавилось в Ruby, Office Manager, C-level, Copywriter.

Количество вакансий в июле и августе 2023 по категориям

Таблица: Dou.ua

11 технических категорий и шесть отдельных технологий в августе имеют наибольшее количество вакансий с начала года.

Продолжает увеличиваться количество предложений в маркетинге: сейчас это рекордные с начала полномасштабного вторжения 438 вакансий. Спрос на Java постепенно уменьшается: в августе было 115 вакансий — это меньше всего за последние несколько лет.

За месяц больше всего добавилось ремоут-вакансий — 334. Также в августе компании разместили на 84 вакансии за рубежом больше, чем в июле.

Где больше всего работы. Самые популярные локации, как обычно, — Киев и Львов. Продолжает стабильно расти количество вакансий в Виннице (206 по состоянию на август).

Опыт специалистов. Количество вакансий для опытных специалистов (+5 лет опыта) за последние два месяца растет — +112 вакансий в августе. Еще добавилось 185 вакансий для специалистов с 3−5 годами опыта. Возросло и количество предложений для начинающих. В категориях с опытом до года и без опыта рекордные показатели за год: 294 и 95 вакансий соответственно.

В категории +5 лет опыта наиболее востребованы ныне .NET-специалисты. Среди специалистов с 3−5 годами опыта больше выросло количество вакансий для Front-end, QA, Project Manager, Design. Для тех, у кого до года опыта, стало больше возможностей в маркетинге (+21 вакансия).

Количество откликов. В прошлом месяце было в среднем 29,89 отклика на вакансию. Это снова рекорд, превысивший апрельский показатель (28,49 отклика).

График: Dou.ua

Рост среднего количества откликов на вакансию в августе задел 33 категории.

Конкуренция среди QA достигла 104,3 отклика на вакансию в августе, но это все-таки меньше, чем было в марте — 116,1 отклика. В основном рост произошел благодаря активности опытных кандидатов. Среди QA с опытом 5+ лет — рекордный 51 отзыв на вакансию.

Среди Project и Product менеджеров, Artists, DevOps, Security снова рекордная конкуренция за этот год.

Из нетехнических специализаций самая высокая конкуренция среди HR — в среднем 63,1 отклика на вакансию. У Scrum Master рекордные 26,8 отклика.

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Количество откликов на вакансии Front-end сейчас самое высокое среди всех категорий — 106 откликов. Огромная конкуренция среди фронтендеров с опытом до года, которая была в июле (506,6 отклика), несколько уменьшилась — до 373,2 отзыва в августе. Но среди более опытных кандидатов она набирает обороты.

Среди отдельных технологий тоже есть ряд с рекордным количеством откликов за этот год: Java (40,1 отклика в августе), Unity (36,7), .NET (31,1), Android (28,7), Ruby (18, 7), С++ (13,9).

Самой активной компанией в августе стал в августе стал ПриватБанк — 59 открытых вакансий преимущественно технических направлений. Из новых активных компаний в перечне — сервисные UST/ITernal, GBS by Energame, две компании из топ-50 — ZONE3000, SoftServe. А также продуктовая MacPaw.

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Dou По материалам:

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