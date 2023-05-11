Средняя стоимость земли возросла на 20% — Finance.ua

Средняя стоимость земли возросла на 20% Сегодня 20:03 — Аграрный рынок

Средняя стоимость земли возросла на 20%

На рынке земли за четыре месяца 2023 г. было заключено 13 тыс. сделок купли-продажи. Средняя цена уже возросла примерно на 20%.

Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Денис Башлык, говорится в сообщении Минагрополитики.

Он отметил, что спрос на землю остается, и это один из показателей того, что большинство граждан Украины верят в нашу победу: не только не боясь обрабатывать землю, но и инвестируют в нее.

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«Следует понимать, что земельная реформа на сегодняшний день не завершена. Рынок земель — не цель, а путь к завершению земельной реформы. Учитывая это, он постоянно совершенствуется. Например, на днях был принят законопроект № 7532 „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правового регулирования совершения нотариальных и регистрационных действий при приобретении прав на земельные участки“, упрощающий функционирование рынка. То есть, несмотря на войну, процесс продолжается, аукционы развиваются, Украина находится на верном пути, но предстоит еще много работы», — резюмировал замминистра.

преимущества инвестирования в землю: Напомним, какие

инвестор сразу получает право собственности на недвижимое имущество — не нужно ждать, это реальный физический актив, которым вы владеете сразу;

земля — актив, работающий с первого же дня приобретения, потому что 95% земель Украины обрабатывается агрокомпаниями. Поэтому вы приобретаете земельный участок, уже имеющий договор аренды;

от 8% годовых — гарантированный арендный доход инвестора;

цена на землю вырастет на 70% в ближайшие 3 года — по мнению аналитиков и исходя из опыта других стран;

земля — низкорисковый и надежный актив, даже в случае военных действий его быстро возвращают в состояние, пригодное для обработки;

аграрный бизнес менее подвержен кризисам, чем любой другой.

Справка Finance.ua:

В связи с изменениями в законодательстве, с этого года украинцы будут платить минимальное налоговое обязательство за свои паи. Сумму будут рассчитывать индивидуально, а кто будет платить — зависит от отношений, прописанных в договоре. Если участок арендуют неофициально, то платить нужно будет его владельцу. А если заключен договор на землю, налоговые обязательства лягут на арендатора.

В минимальное налоговое обязательство входят следующие налоги:

налог на землю;

налог с дохода за продажу урожая, выращенного на этом участке;

налог на доходы физических лиц;

военный сбор по зарплате наемных работников.

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