Средняя стоимость земли возросла на 20% — Finance.ua

Средняя стоимость земли возросла на 20%
На рынке земли за четыре месяца 2023 г. было заключено 13 тыс. сделок купли-продажи. Средняя цена уже возросла примерно на 20%.
Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Денис Башлык, говорится в сообщении Минагрополитики.
Он отметил, что спрос на землю остается, и это один из показателей того, что большинство граждан Украины верят в нашу победу: не только не боясь обрабатывать землю, но и инвестируют в нее.
«Следует понимать, что земельная реформа на сегодняшний день не завершена. Рынок земель — не цель, а путь к завершению земельной реформы. Учитывая это, он постоянно совершенствуется. Например, на днях был принят законопроект № 7532 „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правового регулирования совершения нотариальных и регистрационных действий при приобретении прав на земельные участки“, упрощающий функционирование рынка. То есть, несмотря на войну, процесс продолжается, аукционы развиваются, Украина находится на верном пути, но предстоит еще много работы», — резюмировал замминистра.
Напомним, какие преимущества инвестирования в землю:
- инвестор сразу получает право собственности на недвижимое имущество — не нужно ждать, это реальный физический актив, которым вы владеете сразу;
- земля — актив, работающий с первого же дня приобретения, потому что 95% земель Украины обрабатывается агрокомпаниями. Поэтому вы приобретаете земельный участок, уже имеющий договор аренды;
- от 8% годовых — гарантированный арендный доход инвестора;
- цена на землю вырастет на 70% в ближайшие 3 года — по мнению аналитиков и исходя из опыта других стран;
- земля — низкорисковый и надежный актив, даже в случае военных действий его быстро возвращают в состояние, пригодное для обработки;
- аграрный бизнес менее подвержен кризисам, чем любой другой.
Справка Finance.ua:
- В связи с изменениями в законодательстве, с этого года украинцы будут платить минимальное налоговое обязательство за свои паи. Сумму будут рассчитывать индивидуально, а кто будет платить — зависит от отношений, прописанных в договоре. Если участок арендуют неофициально, то платить нужно будет его владельцу. А если заключен договор на землю, налоговые обязательства лягут на арендатора.
В минимальное налоговое обязательство входят следующие налоги:
- налог на землю;
- налог с дохода за продажу урожая, выращенного на этом участке;
- налог на доходы физических лиц;
- военный сбор по зарплате наемных работников.
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