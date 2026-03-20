Средние пенсии в Европе: где выгоднее жить (инфографика)
Размер пенсии в Европе в разы выше, чем в Украине. На какую же сумму могут рассчитывать пенсионеры в разных странах ЕС, говорится в данных OECD .
Швеция
Средняя пенсия в стране составляет примерно 1850 евро, расходы на проживание колеблются в диапазоне 850−1000 € на человека, а коммунальные платежи не превышают 220 € в месяц.
Великобритания
Государственная пенсия в пересчете составляет около 1300 евро, но большинство людей дополнительно получают выплаты из частных пенсионных фондов.
Германия
Средняя пенсия в Германии — 1500 евро в месяц, расходы на проживание составляют половину этой суммы, а коммунальные расходы редко превышают 350 €, значительную часть которых занимает отопление.
Франция
Средняя пенсия во Франции составляет около 1400 евро в месяц после налогообложения. При этом у специалистов с высокой квалификацией выплаты могут быть значительно выше.
Италия
Средняя пенсия в Италии составляет примерно 1600 евро, расходы на жизнь — 800 евро, а коммунальные платежи могут сильно отличаться в зависимости от сезона — примерно 140−300 евро в месяц.
Испания
Средняя пенсия в Испании составляет лишь примерно 1100 евро, потребительские расходы меньше, чем в большинстве стран Западной Европы — около 750 евро. Коммунальные услуги тоже стоят сравнительно недорого — около 110−160 евро в месяц.
По данным Евростата, в 2024 году средняя пенсия для женщин в возрасте 65 лет и старше в ЕС была на 24,5% ниже, чем для мужчин.
Самые большие разрывы были зафиксированы на Мальте (40,3%), Нидерландах (36,3%) и Австрии (35,6%). Наименьший разрыв был в Эстонии (5,6%), далее следуют Словакия (8,4%) и Венгрия (9,6%).
Ранее Finance.ua писал, что в Украине сроки назначения пенсии зависят от даты обращения, вида пенсии и специальных норм, действующих во время военного положения.
Кстати, напомним, что большинству пенсионеров выплаты проиндексируют на 12,1%. Показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции в прошлом году. Перерасчет произойдет автоматически, поэтому обращаться в ПФУ не нужно.
Напомним в статье Finance.ua сравнил эти пенсионные системы с украинским, чтобы понять, в каком направлении нашей стране следует двигаться.
Поделиться новостью
