Средние цены на жилье на вторичном рынке в 2024 году — данные OLX — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Средние цены на жилье на вторичном рынке в 2024 году — данные OLX

Недвижимость
17
Средние цены на жилье на вторичном рынке в 2024 году — данные OLX
Средние цены на жилье на вторичном рынке в 2024 году — данные OLX
Более 540 тыс. объявлений по продаже жилья на вторичном рынке было опубликовано на платформе OLX в январе-августе 2024 года, что на 19,5% выше аналогичного периода 2023 года, медианная цена выросла на 12,5% - до 1,77 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба OLX в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Где больше всего объявлений

В 2023 году больше всего объявлений по продаже жилья было опубликовано в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях. В то же время количество откликов на объявления отличается по областям. Например, в Киевской области этот показатель — 7,9 откликов на объявление, в Черкасской области — в среднем 22 отклика. Среднее значение по стране — 9,5 откликов на одно объявление.

Читайте также: Реформа жилищной политики: что будет с очередями, и кто будет принимать решение о предоставлении жилья

В 2024 году ситуация с регионами, где больше всего объявлений, не изменилась. Повышенный (по сравнению с другими регионами) спрос наблюдается в Черновицкой (15 откликов на объявление), Черкасской (17), Волынской (25) областях и т. д. Среднее значение по стране — 7,9 отклика на одно объявление.
Среди регионов, где больше объявлений по продаже, — Запорожье и Харьковщина, где количество объявлений по продаже жилья выросло на 64% и 34% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средние цены на вторичное жилье

Медианная стоимость на жилье на вторичном рынке 2024 года составляет 1,77 млн ​​грн, что на 12,5% больше показателя 2023 года.
Только в трех регионах стоимость квартиры на вторичном рынке превышает 2 млн грн:
  • Киевщина (2,8 млн);
  • Львовщина (2,4 млн);
  • Черновицкая область (2 млн).
Около этого уровня стоимость квартиры на Закарпатье — 1,96 млн грн.
Самые доступные квартиры в прифронтовых областях — Харьковская (988 тыс.), Запорожская (951 тыс.), Сумская (871 тыс.), Херсонская (807 тыс.).

Читайте также: Купить жилье в Польше: цены на недвижимость и моменты, которые следует учитывать

В то же время рост медианной стоимости за год продолжается в более безопасных регионах на западе и центре страны, несколько выросли цены на севере. В то же время в Харьковской и Херсонской областях цена на квартиры на вторичном рынке снизилась. В настоящее время наблюдается повышение спроса на жилье в центральных областях Украины.

Справка Finance.ua:

  • Как свидетельствуют данные исследования OLX, почти половина опрошенных украинцев отметили, что пока не планируют покупать жилье. Около 15% хотят приобрести в течение следующего года. Респонденты поделились, планируют ли брать жилье в кредит, или в большинстве своем отвергают такой вариант;
  • аналитики ЛУН сообщили, что в Украине за период январь-июнь 2024 года наблюдается существенный рост объемов введенного в эксплуатацию жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.