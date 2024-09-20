Средние цены на жилье на вторичном рынке в 2024 году — данные OLX Сегодня 17:07 — Недвижимость

Средние цены на жилье на вторичном рынке в 2024 году — данные OLX

Более 540 тыс. объявлений по продаже жилья на вторичном рынке было опубликовано на платформе OLX в январе-августе 2024 года, что на 19,5% выше аналогичного периода 2023 года, медианная цена выросла на 12,5% - до 1,77 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба OLX в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Где больше всего объявлений

В 2023 году больше всего объявлений по продаже жилья было опубликовано в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях. В то же время количество откликов на объявления отличается по областям. Например, в Киевской области этот показатель — 7,9 откликов на объявление, в Черкасской области — в среднем 22 отклика. Среднее значение по стране — 9,5 откликов на одно объявление.

В 2024 году ситуация с регионами, где больше всего объявлений, не изменилась. Повышенный (по сравнению с другими регионами) спрос наблюдается в Черновицкой (15 откликов на объявление), Черкасской (17), Волынской (25) областях и т. д. Среднее значение по стране — 7,9 отклика на одно объявление.

Среди регионов, где больше объявлений по продаже, — Запорожье и Харьковщина, где количество объявлений по продаже жилья выросло на 64% и 34% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средние цены на вторичное жилье

Медианная стоимость на жилье на вторичном рынке 2024 года составляет 1,77 млн ​​грн, что на 12,5% больше показателя 2023 года.

Только в трех регионах стоимость квартиры на вторичном рынке превышает 2 млн грн:

Киевщина (2,8 млн);

Львовщина (2,4 млн);

Черновицкая область (2 млн).

Около этого уровня стоимость квартиры на Закарпатье — 1,96 млн грн.

Самые доступные квартиры в прифронтовых областях — Харьковская (988 тыс.), Запорожская (951 тыс.), Сумская (871 тыс.), Херсонская (807 тыс.).

В то же время рост медианной стоимости за год продолжается в более безопасных регионах на западе и центре страны, несколько выросли цены на севере. В то же время в Харьковской и Херсонской областях цена на квартиры на вторичном рынке снизилась. В настоящее время наблюдается повышение спроса на жилье в центральных областях Украины.

Справка Finance.ua:

Как свидетельствуют данные исследования OLX, почти половина опрошенных украинцев отметили, что пока не планируют покупать жилье. Около 15% хотят приобрести в течение следующего года. Респонденты поделились, планируют ли брать жилье в кредит, или в большинстве своем отвергают такой вариант;

аналитики ЛУН сообщили, что в Украине за период январь-июнь 2024 года наблюдается существенный рост объемов введенного в эксплуатацию жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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