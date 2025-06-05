Среди предприятий наиболее оптимистичные планы на будущее имеют микропредприятия — результаты опроса — Finance.ua
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Среди предприятий наиболее оптимистичные планы на будущее имеют микропредприятия — результаты опроса

Казна и Политика
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Среди предприятий наиболее оптимистичные планы на будущее имеют микропредприятия — результаты опроса
Среди предприятий наиболее оптимистичные планы на будущее имеют микропредприятия — результаты опроса
Ожидания деловой активности в двухлетней перспективе несколько месяцев подряд незначительно улучшились.
Об этом говорится в опросе Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).
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Индекс ожидаемых изменений деловой активности в апреле составляет 0,15 (0,11 в марте и 0,10 в январе и феврале). Доля планирующих расширение деятельности несколько увеличилась с 14% до 16,2%, а доля планирующих сокращать деятельность два месяца подряд постепенно уменьшается: в апреле по сравнению с мартом уменьшилась с 3,4% до 1,4%.
Доля тех, кто планирует остаться на текущем уровне, существенно не изменилась и составляет 82,4% (было 82,6%).
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Среди предприятий всех размеров наиболее оптимистичные планы на будущее — у микропредприятий, показатель которых самый высокий и составляет 0,27. Показатель малых (0,14), крупных (0,13) и средних (0,11) предприятий существенно ниже и примерно одинаков.

Регионы

Зарегистрированы существенные региональные отличия. Самые высокие показатели ожиданий — предприятий Тернопольской и Черкасской (по 1,00 для каждой) областей. Показатель Сумской (-0,14) области — самый низкийс единственным отрицательным значением.

Отрасли

Ожидания зависят от отрасли индустрии. Наивысшее значение показателя имеют деревообрабатывающая (0,28) и легкая (0,27) промышленность. Показатель пищевой (0,08) промышленности — самый низкий.
Уровень неопределенности относительно планов на двухлетнюю перспективу зависит от размера предприятия. В апреле показатель неопределенности самый высокий для крупных (значение выросло с 29% до 35%) и средних предприятий, значение для которых существенно не изменилось по сравнению с мартом и составляет 32% (было 33%).
Показатель неопределенности в двухлетней перспективе одинаков для малых и микропредприятий и составляет 27% (был 29% и 33% соответственно).
По материалам:
Finance.ua
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