Спрос на ветеранов растет: какие вакансии и зарплаты сейчас предлагают участникам боевых действий — Finance.ua

Спрос на ветеранов растет: какие вакансии и зарплаты сейчас предлагают участникам боевых действий Сегодня 11:10 — Личные финансы

Спрос на ветеранов растет: какие вакансии и зарплаты сейчас предлагают участникам боевых действий

В Украине растет спрос на работников, имеющих статус участника боевых действий. По сравнению с прошлым годом, работодатели все чаще указывают в вакансиях, что готовы взять на работу ветеранов.

По данным платформы OLX Работа , больше всего вакансий для УБД предлагают в отраслях логистики, производства, безопасности и торговли.

После начала полномасштабной войны интеграция ветеранов в мирную жизнь стала одной из важных социальных задач. Все большее число работодателей признают ценность военного опыта: умение работать под давлением, соблюдение четких инструкций, ответственность. Это отражается в росте количества предложений для УБД.

Наиболее активно растет количество следующих вакансий:

Грузчик — количество предложений возросло на 176%, медианная зарплата составляет 22 тыс. грн ;

; Работник на производство — +140%, зарплата 22,7 тыс. грн ;

; Разнорабочий на строительстве — +130%, зарплата 21,5 тыс. грн ;

; Продавец — +87%, зарплата 20,2 тыс. грн ;

; Водитель — +84%, зарплата 32,5 тыс. грн.

В среднем, по вакансиям для ветеранов на платформе, предлагают зарплату 24,5 тыс. грн.

Среди вакансий для УБД есть и те, где предлагают значительно более высокую оплату. Зарплата свыше 40 тыс. грн — у таких специалистов, как:

маляры;

строители;

дальнобойщики;

фасадники;

штукатуры.

Более 30 тыс. грн получают:

агрономы;

трактористы;

электрики;

сантехники;

прорабы;

сварщики;

монтажники;

механики;

плиточники;

слесари и прочие технические специалисты.

В 2025 году сфера производства стала главным направлением трудоустройства ветеранов, обойдя логистику.

Напомним, президент Украины подписал закон, уменьшающий на 50% стоимость «автогражданки» для ветеранов и лиц с инвалидностью в результате войны. Скидка будет действовать с 1 января 2025 — на время военного положения и еще год после его завершения.

Во Львовской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях ветераны и их родственники могут пройти бесплатное обучение и получить одну из 20 новых профессий. Это поможет найти работу или сменить специальность. Кроме курсов профессиональной подготовки или переподготовки, участники проекта смогут овладеть техникой поддержания психологической устойчивости и взаимодействия в рабочей среде.

В Украине стремительно растет дисбаланс между количеством вакансий и соискателями работы. Острее всего кадровый голод ощущается в столице, где открыто 75 тыс. вакансий, тогда как зарегистрированных безработных всего 3 тысячи.

Справка Finance.ua:

по данным Госстата, средняя зарплата в Украине в конце 2024 года составила 21,5 тыс. грн;

По данным НБУ, в мае украинский рынок труда продолжил активизироваться. Возрастает количество как вакансий, так и резюме. Однако нехватка квалифицированных кадров и дальше тормозит деятельность предприятий.

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