Спрос на ветеранов растет: какие вакансии и зарплаты сейчас предлагают участникам боевых действий — Finance.ua

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Спрос на ветеранов растет: какие вакансии и зарплаты сейчас предлагают участникам боевых действий

Личные финансы
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Спрос на ветеранов растет: какие вакансии и зарплаты сейчас предлагают участникам боевых действий
Спрос на ветеранов растет: какие вакансии и зарплаты сейчас предлагают участникам боевых действий
В Украине растет спрос на работников, имеющих статус участника боевых действий. По сравнению с прошлым годом, работодатели все чаще указывают в вакансиях, что готовы взять на работу ветеранов.
По данным платформы OLX Работа, больше всего вакансий для УБД предлагают в отраслях логистики, производства, безопасности и торговли.
После начала полномасштабной войны интеграция ветеранов в мирную жизнь стала одной из важных социальных задач. Все большее число работодателей признают ценность военного опыта: умение работать под давлением, соблюдение четких инструкций, ответственность. Это отражается в росте количества предложений для УБД.
Наиболее активно растет количество следующих вакансий:
  • Грузчик — количество предложений возросло на 176%, медианная зарплата составляет 22 тыс. грн;
  • Работник на производство — +140%, зарплата 22,7 тыс. грн;
  • Разнорабочий на строительстве — +130%, зарплата 21,5 тыс. грн;
  • Продавец — +87%, зарплата 20,2 тыс. грн;
  • Водитель — +84%, зарплата 32,5 тыс. грн.
В среднем, по вакансиям для ветеранов на платформе, предлагают зарплату 24,5 тыс. грн.
Среди вакансий для УБД есть и те, где предлагают значительно более высокую оплату. Зарплата свыше 40 тыс. грн — у таких специалистов, как:
  • маляры;
  • строители;
  • дальнобойщики;
  • фасадники;
  • штукатуры.
Более 30 тыс. грн получают:
  • агрономы;
  • трактористы;
  • электрики;
  • сантехники;
  • прорабы;
  • сварщики;
  • монтажники;
  • механики;
  • плиточники;
  • слесари и прочие технические специалисты.
В 2025 году сфера производства стала главным направлением трудоустройства ветеранов, обойдя логистику.
Напомним, президент Украины подписал закон, уменьшающий на 50% стоимость «автогражданки» для ветеранов и лиц с инвалидностью в результате войны. Скидка будет действовать с 1 января 2025 — на время военного положения и еще год после его завершения.
Во Львовской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях ветераны и их родственники могут пройти бесплатное обучение и получить одну из 20 новых профессий. Это поможет найти работу или сменить специальность. Кроме курсов профессиональной подготовки или переподготовки, участники проекта смогут овладеть техникой поддержания психологической устойчивости и взаимодействия в рабочей среде.
В Украине стремительно растет дисбаланс между количеством вакансий и соискателями работы. Острее всего кадровый голод ощущается в столице, где открыто 75 тыс. вакансий, тогда как зарегистрированных безработных всего 3 тысячи.

Справка Finance.ua:

  • по данным Госстата, средняя зарплата в Украине в конце 2024 года составила 21,5 тыс. грн;
  • По данным НБУ, в мае украинский рынок труда продолжил активизироваться. Возрастает количество как вакансий, так и резюме. Однако нехватка квалифицированных кадров и дальше тормозит деятельность предприятий.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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