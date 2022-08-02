Спрос на новые легковые автомобили в Украине постепенно возвращается: бестселлеры июля — Finance.ua

Спрос на новые легковые автомобили в Украине постепенно возвращается: бестселлеры июля Сегодня 20:01 — Личные финансы

Спрос на новые легковые автомобили в Украине постепенно возвращается: бестселлеры июля

За месяц — после отмены льгот на растаможку импорта — рынок новых легковых автомобилей увеличился более чем на четверть.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».

«В течение прошлого месяца украинцы приобрели и зарегистрировали 3648 новых легковых автомобилей. Следовательно, по сравнению с июнем спрос на новые авто в Украине вырос почти на 26 процентов», — говорится в сообщении.

Топ-5 самых популярных марок:

самой популярной маркой месяца стала Toyota. В июле свои первые регистрационные номера получили 596 машин этой японской марки. От своего результата годичной давности Toyota отстала на 61 процент;

второй результат у Volkswagen — 316 шт. Однако до прошлогоднего объема реализаций, когда эта марка занимала лишь шестую строчку июльского рейтинга, еще далеко, падение составляет 30 процентов;

на третьем месте китайская Chery — 300 регистраций, что на 27% меньше, чем годом ранее, но в то же время Chery поднялась на пять ступенек в рейтинге месяца;

Renault заняла четвертую позицию с показателем 260 автомобилей (-80%);

замыкает пятерку лидеров Skoda — 207 шт. (-67%).

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Бестселлером месяца стал автомобиль Chery Tiggo 4, на котором свой выбор остановили 239 покупателей.

В целом с начала года свои первые регистрационные номера получили 21,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 63% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Справка Finance.ua:

с 26 июля 2022 года, начали действовать новые тарифы на полисы «Зеленая карта» для выезжающих за границу;

МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов «Зеленая карта», повысив их на 26,3%. Последний раз тарифы пересматривались в июле 2022 года — тогда стоимость полисов снизилась на 4,4%.



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