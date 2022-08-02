Спрос на новые легковые автомобили в Украине постепенно возвращается: бестселлеры июля — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Спрос на новые легковые автомобили в Украине постепенно возвращается: бестселлеры июля

Личные финансы
108
Спрос на новые легковые автомобили в Украине постепенно возвращается: бестселлеры июля
Спрос на новые легковые автомобили в Украине постепенно возвращается: бестселлеры июля
За месяц — после отмены льгот на растаможку импорта — рынок новых легковых автомобилей увеличился более чем на четверть.
Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».
«В течение прошлого месяца украинцы приобрели и зарегистрировали 3648 новых легковых автомобилей. Следовательно, по сравнению с июнем спрос на новые авто в Украине вырос почти на 26 процентов», — говорится в сообщении.
Топ-5 самых популярных марок:
  • самой популярной маркой месяца стала Toyota. В июле свои первые регистрационные номера получили 596 машин этой японской марки. От своего результата годичной давности Toyota отстала на 61 процент;
  • второй результат у Volkswagen — 316 шт. Однако до прошлогоднего объема реализаций, когда эта марка занимала лишь шестую строчку июльского рейтинга, еще далеко, падение составляет 30 процентов;
  • на третьем месте китайская Chery — 300 регистраций, что на 27% меньше, чем годом ранее, но в то же время Chery поднялась на пять ступенек в рейтинге месяца;
  • Renault заняла четвертую позицию с показателем 260 автомобилей (-80%);
  • замыкает пятерку лидеров Skoda — 207 шт. (-67%).
Читайте также
Бестселлером месяца стал автомобиль Chery Tiggo 4, на котором свой выбор остановили 239 покупателей.
В целом с начала года свои первые регистрационные номера получили 21,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 63% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Справка Finance.ua:

  • с 26 июля 2022 года, начали действовать новые тарифы на полисы «Зеленая карта» для выезжающих за границу;
  • МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов «Зеленая карта», повысив их на 26,3%. Последний раз тарифы пересматривались в июле 2022 года — тогда стоимость полисов снизилась на 4,4%.

Сравните цены и выгодно оформляйте автогражданку за 15 минут на Finance.ua

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.