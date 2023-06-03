Спрос на евро вырос: банки увеличили ввоз в Украину наличной валюты — Finance.ua

Спрос на евро вырос: банки увеличили ввоз в Украину наличной валюты Сегодня 12:44 — Валюта

Спрос на евро вырос: банки увеличили ввоз в Украину наличной валюты

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в апреле 2023 года, составил 812,1 млн долларов. Это на 42,2 млн долларов больше, чем в марте.

Об этом свидетельствуют данные НБУ

При этом резко возрос объем наличного евро: с 2,1 млн евро до 41,1 млн евро.

По данным НБУ, в апреле из Украины вывезли 39,5 млн долларов, что на 3,5 млн долларов больше, чем в марте.

Как говорится в прогнозе Capital Times, официальный курс к концу текущего года изменится по текущему показателю 36,56 грн/долл. в сторону увеличения. На курс валют будут влиять три фактора: регуляция НБУ, экономическое развитие и план восстановления.

«Оттока валюты у нас по финансовым операциям не будет. Экспорт, скорее всего, будет на относительно высоком уровне. Соответственно, спрос на доллар будет относительно низким. Таким образом, пока нет признаков, чтобы ситуация как-то изменилась по сравнению с тем, что есть сегодня», — считает руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

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