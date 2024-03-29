Спецотметки для гуманитарных рейсов: в сервис «єЧерга» для грузовиков добавили новые функции — Finance.ua

Спецотметки для гуманитарных рейсов: в сервис «єЧерга» для грузовиков добавили новые функции
В сервисе «єЧерга» для грузовиков добавили несколько новых функций, в частности: отметки для авто, везущие гуманитарную помощь и новый список, где можно увидеть автомобили, попавшие на ЧП благодаря регистрации в системе.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территории и инфраструктуры Украины.
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В ведомстве объясняют, что новшества должны обеспечить прозрачность функционирования системы.
Поэтому в разделе «Загруженность» на сайте и в приложении появится ряд новой информации:
- номерной прицеп грузовик. Ранее в системе был открыт номер тягача;
- новый список «На контроле в МАПП», где будут транспортные средства, заехавшие на контроль в пункт пропуска благодаря регистрации в системе «єЧерга»;
- также будет отображено время нахождения такого транспорта в пункте пропуска;
- ко всем грузовикам из списка «На контроле в МАПП», «Приготовиться ко въезду» и «Очередь ожидания» будет добавлена дата, время бронирования места в очереди и порядковый номер. Последний присваивается в момент бронирования места в очереди.
Также появятся отдельные метки для машин, выполняющих специальные, гуманитарные рейсы или перевозящих почту.
«Номера машин, совершающих специальные рейсы, в системе будут скрыты из соображений безопасности», — подчеркнули в Мининфраструктуры.
Также министерство отметило, что нумерация и время регистрации в очередь будет отображаться только для тех грузовиков, которые стали в очередь после обновления в системе.
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