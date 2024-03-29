Спецотметки для гуманитарных рейсов: в сервис «єЧерга» для грузовиков добавили новые функции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Спецотметки для гуманитарных рейсов: в сервис «єЧерга» для грузовиков добавили новые функции

Казна и Политика
7
Спецотметки для гуманитарных рейсов: в сервис «єЧерга» для грузовиков добавили новые функции
Спецотметки для гуманитарных рейсов: в сервис «єЧерга» для грузовиков добавили новые функции
В сервисе «єЧерга» для грузовиков добавили несколько новых функций, в частности: отметки для авто, везущие гуманитарную помощь и новый список, где можно увидеть автомобили, попавшие на ЧП благодаря регистрации в системе.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территории и инфраструктуры Украины.
Читайте также
В ведомстве объясняют, что новшества должны обеспечить прозрачность функционирования системы.
Поэтому в разделе «Загруженность» на сайте и в приложении появится ряд новой информации:
  • номерной прицеп грузовик. Ранее в системе был открыт номер тягача;
  • новый список «На контроле в МАПП», где будут транспортные средства, заехавшие на контроль в пункт пропуска благодаря регистрации в системе «єЧерга»;
  • также будет отображено время нахождения такого транспорта в пункте пропуска;
  • ко всем грузовикам из списка «На контроле в МАПП», «Приготовиться ко въезду» и «Очередь ожидания» будет добавлена ​​дата, время бронирования места в очереди и порядковый номер. Последний присваивается в момент бронирования места в очереди.
Также появятся отдельные метки для машин, выполняющих специальные, гуманитарные рейсы или перевозящих почту.
Читайте также
«Номера машин, совершающих специальные рейсы, в системе будут скрыты из соображений безопасности», — подчеркнули в Мининфраструктуры.
Также министерство отметило, что нумерация и время регистрации в очередь будет отображаться только для тех грузовиков, которые стали в очередь после обновления в системе.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.