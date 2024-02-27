єЧерга теперь заработает для водителей легковых авто — Finance.ua

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єЧерга теперь заработает для водителей легковых авто

Личные финансы
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єЧерга теперь заработает для водителей легковых авто
єЧерга теперь заработает для водителей легковых авто
Правительство в ходе заседания 27 февраля приняло постановление, распространяющее электронную очередь и на водителей легковых автомобилей.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Неотъемлемым элементом повышения качества государственного управления является реформа цифровизации. Мы продолжаем масштабировать наш успешный проект — єЧерга для удобного пересечения границ», — отметил глава правительства.
По словам премьер-министра, с помощью этого сервиса транспортные средства пересекли границу уже более 800 тысяч раз.

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«Это удобно и ускоряет весь процесс. Плюс снимает вопросы злоупотреблений», — подчеркнул он.
Как говорится в сообщении Министерства восстановления, уже больше года єЧерга работает для грузовиков, а недавно ее масштабировали для автобусов. Теперь же начали подготовку к разработке совершенно отличного функционала для легковых автомобилей.
«Главный вызов в том, что для разных типов транспорта єЧерга имеет разную логику услуги. Фактически, это разработка с нуля отличного алгоритма. Вместе с тем, до конца года планируем запустить тестирование этой возможности для легковых автомобилей», — подчеркнул министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубраков.

Справка Finance.ua:

  • напомним, 2 мая 2023 года правительство одобрило запуск электронной системы єЧерга для водителей грузовиков на 16 международных пунктах пропуска в западном направлении. На Львовщине регистрация водителей в єЧерга началась с 8 мая на пунктах пропуска Рава-Русская, Краковец и Шегини;
  • также с августа 2023 года в пункте пропуска Устилуг заработала электронная очередь для автобусов, которую впоследствии распространили на Краковец и Шегини;
  • за время действия услуги єЧерга границу по онлайн-записи пересекли 802 тысячи транспортных средств. Речь идет о 756 тысячах грузовиков и 46 тысячах автобусов.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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