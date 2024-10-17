SpaceX подала в суд на калифорнийское агентство — Finance.ua

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SpaceX подала в суд на калифорнийское агентство

Фондовый рынок
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SpaceX подала в суд на калифорнийское агентство
SpaceX подала в суд на калифорнийское агентство
Компания SpaceX Илона Маска подала в суд на калифорнийское агентство за отклонение дополнительных запусков ракет компанией в штате, утверждая, что это было мотивировано «открытой политической дискриминацией» исполнительного директора миллиардера за его взгляды.
Об этом пишет Bloomberg.
Иск был подан после того, как члены прибрежной комиссии Калифорнии проголосовали против запроса американских военных относительно увеличения количества запусков SpaceX с базы космических сил Ванденберга к северо-западу от Лос-Анджелеса. Правление проголосовало 6−4 против повышения ежегодного количества разрешенных запусков на базе с 36 до 50, сообщает SpaceX.
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Комиссия «превышает свои полномочия по наказанию компании за политические взгляды и заявления ее крупнейшего акционера и генерального директора», — утверждает SpaceX в иске, поданном во вторник в федеральный суд Лос-Анджелеса.
В иске SpaceX ссылалась на замечания членов комиссии, которые, по ее мнению, не имеют отношения к запросу на дополнительные запуски, в частности, из-за политической поддержки Маском Дональда Трампа, кандидата от Республиканской партии на президентских выборах в следующем месяце. Он процитировал члена комиссии Керила Харта, который сказал: «Мы имеем дело с компанией, руководитель которой агрессивно вмешивается в президентскую гонку и четко дал понять свою точку зрения».
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Ракетная компания утверждает, что голосование комиссии вышло за рамки ее законных полномочий и противоречит федеральному закону, а также что агентство незаконно отомстило SpaceX за политическую позицию Маска.
По материалам:
Finance.ua
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