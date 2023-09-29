SpaceX Илона Маска получила контракт от Космических сил США на спутниковую связь Starshield — Finance.ua
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SpaceX Илона Маска получила контракт от Космических сил США на спутниковую связь Starshield

Технологии&Авто
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SpaceX Илона Маска получила контракт от Космических сил США на спутниковую связь Starshield
SpaceX Илона Маска получила контракт от Космических сил США на спутниковую связь Starshield
Компания SpaceX Илона Маска подписала первое соглашение с Космическими силами США на предоставление спутниковой связи военным посредством системы Starshield.
Об этом пишет Bloomberg.
Starshield должен поддерживать национальную безопасность США с помощью спутникового наблюдения Земли и коммуникаций через сквозное шифрование и дополнительные «криптографические возможности».
Спутники Starshield будут доставляться на низкую околоземную орбиту с помощью ракет-носителей.
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Соглашение, которое стороны подписали 1 сентября, рассчитано на год. Максимальные контрактные расходы — $70 млн.
Как сообщил представитель ВВС США Энн Стефанек, к 30 сентября SpaceX получит около $15 млн для финансирования 54 «партнеров миссии» в армии, военно-морском флоте, ВВС и береговой охране.
Напомним, о создании компанией SpaceX подразделения Starshield стало известно в декабре 2022 года. Как заявлял Илон Маск, Starshield будет основана на базе системы спутниковой связи Starlink, уступая ей в масштабах. Предполагалось, что подразделение будет находиться под контролем американского правительства.
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Starshield использует технологию Starlink и запускает возможности для поддержки национальной безопасности. В то время как Starlink разработан для потребительского и коммерческого использования, Starshield предназначен для использования государством", — заявляли в SpaceX.
Основное внимание в проекте Starshield уделяется трем направлениям:
  • Наблюдение за Землей. Starshield запускает спутники с приборами зондирования поверхности планеты и доставляет обработанные изображения непосредственно пользователю.
  • Связь. Starshield обеспечивает гарантированную глобальную связь правительственным пользователям, имеющим оборудование Starshield.
  • Размещение полезной нагрузки. Starshield строит спутниковые платформы для поддержки самых взыскательных правительственных миссий с полезной нагрузкой.
Первые спутники Starlink компания SpaceX запустила в 2019 году. Сейчас действует более 4500 таких устройств на низкой околоземной орбите (до 550 км от поверхности Земли, в то время как другие спутники расположены значительно выше) — примерно половина от общего количества всех активных спутников. Каждый аппарат рассчитан на работу в течение 3,5 лет.
По материалам:
Forbes.ua
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