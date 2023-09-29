SpaceX Илона Маска получила контракт от Космических сил США на спутниковую связь Starshield — Finance.ua

SpaceX Илона Маска получила контракт от Космических сил США на спутниковую связь Starshield Сегодня 18:00 — Технологии&Авто

SpaceX Илона Маска получила контракт от Космических сил США на спутниковую связь Starshield

Компания SpaceX Илона Маска подписала первое соглашение с Космическими силами США на предоставление спутниковой связи военным посредством системы Starshield.

Об этом пишет Bloomberg.

Starshield должен поддерживать национальную безопасность США с помощью спутникового наблюдения Земли и коммуникаций через сквозное шифрование и дополнительные «криптографические возможности».

Спутники Starshield будут доставляться на низкую околоземную орбиту с помощью ракет-носителей.

Читайте также Пентагон заключил контракт с Маском для обеспечения украинской армии Starlink

Соглашение, которое стороны подписали 1 сентября, рассчитано на год. Максимальные контрактные расходы — $70 млн.

Как сообщил представитель ВВС США Энн Стефанек, к 30 сентября SpaceX получит около $15 млн для финансирования 54 «партнеров миссии» в армии, военно-морском флоте, ВВС и береговой охране.

Напомним, о создании компанией SpaceX подразделения Starshield стало известно в декабре 2022 года. Как заявлял Илон Маск, Starshield будет основана на базе системы спутниковой связи Starlink, уступая ей в масштабах. Предполагалось, что подразделение будет находиться под контролем американского правительства.

Читайте также Neuralink Маска начнет первое испытание мозгового импланта на людях

Starshield использует технологию Starlink и запускает возможности для поддержки национальной безопасности. В то время как Starlink разработан для потребительского и коммерческого использования, Starshield предназначен для использования государством", — заявляли в SpaceX.

Основное внимание в проекте Starshield уделяется трем направлениям:

Наблюдение за Землей. Starshield запускает спутники с приборами зондирования поверхности планеты и доставляет обработанные изображения непосредственно пользователю.

Связь. Starshield обеспечивает гарантированную глобальную связь правительственным пользователям, имеющим оборудование Starshield.

Размещение полезной нагрузки. Starshield строит спутниковые платформы для поддержки самых взыскательных правительственных миссий с полезной нагрузкой.

Первые спутники Starlink компания SpaceX запустила в 2019 году. Сейчас действует более 4500 таких устройств на низкой околоземной орбите (до 550 км от поверхности Земли, в то время как другие спутники расположены значительно выше) — примерно половина от общего количества всех активных спутников. Каждый аппарат рассчитан на работу в течение 3,5 лет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.