Windows 11 получит новую AI-функцию — Finance.ua

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Windows 11 получит новую AI-функцию

Технологии&Авто
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Windows 11 получит новую AI-функцию
Windows 11 получит новую AI-функцию
После внедрения Copilot, Recall и Windows AI Actions компания Microsoft продолжает курс на интеграцию искусственного интеллекта в Windows 11. Следующая новинка — Wallpaper AI (Dynamic) — функция, которая позволит автоматически менять обои рабочего стола в зависимости от выбранной темы, времени суток или других сигналов.
Об этом сообщает Windows Latest.

Что известно о Wallpaper AI

В недавних тестовых сборках Windows 11 энтузиасты обнаружили упоминания о функции Dynamic Wallpaper. Активировать ее пока невозможно, и в настройках нет соответствующих переключателей. Однако по внутреннему описанию эта функция позволит автоматически обновлять фон рабочего стола на основе выбранных параметров пользователя.
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Вероятно, пользователь будет выбирать тему или категорию, а система будет самостоятельно подбирать соответствующие изображения, меняя их, например, в зависимости от времени суток. Это уже не обычное ротационное обновление обоев, как у Spotlight, а нечто более интеллектуальное.

Опыт и эксперименты Microsoft

Microsoft уже экспериментировала с подобными идеями. В 2020-х годах компания разрабатывала анимационные и живые обои с эффектом глубины для бюджетных устройств, а также планировала реализовать параллакс-эффект, создающий иллюзию движения обоев при перемещении окон. Но ни одна из этих концепций не дошла до финального релиза.
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Другая попытка — динамичные обои в Windows 10X, которая меняла фон в зависимости от времени, — также не была внедрена в Windows 11.
Теперь, с появлением ИИ-возможностей, Microsoft может реализовать более гибкий и персонализированный вариант — AI-обои, которые будут реагировать на выбранный стиль, динамику экрана или контекст.
По материалам:
double.news
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