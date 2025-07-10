Gmail запускает функцию для быстрого управления подписками — Finance.ua

Gmail запускает функцию для быстрого управления подписками
Gmail и прежде предлагал инструменты борьбы с нежелательной почтой — фильтрацию спама, автоматическую блокировку фишинговых писем и вирусов, а также функцию «быстрой отписки».
Благодаря нововведению пользователи теперь могут централизованно просматривать и управлять подписками, не тратя время на поиск соответствующих кнопок в каждом письме.
Что такое функция «Управление подписками»?
Это новый раздел в Gmail, где собраны все активные подписки пользователя. Они отсортированы по частоте отправки писем — сверху те отправители, которые отправляют больше всего сообщений.
Рядом указано количество получаемых электронных писем за последние недели. Кликнув на конкретного отправителя, можно просмотреть все письма от него и одним нажатием отписаться — Gmail самостоятельно отправит запрос на отмену подписки.
Как найти новую функцию?
Выделите главное меню Gmail в веб-версии или мобильном приложении (Android или iOS) и выберите «Управление подписками». Функция уже постепенно появляется в разных странах.
Контроль над почтой — еще проще
Gmail по-прежнему предлагал инструменты борьбы с нежелательной почтой — фильтрацию спама, автоматическую блокировку фишинговых писем и вирусов, а также функцию «быстрой отписки».
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