Gmail запускает функцию для быстрого управления подписками — Finance.ua

Gmail запускает функцию для быстрого управления подписками Сегодня 04:25 — Технологии&Авто

Gmail запускает функцию для быстрого управления подписками

Gmail и прежде предлагал инструменты борьбы с нежелательной почтой — фильтрацию спама, автоматическую блокировку фишинговых писем и вирусов, а также функцию «быстрой отписки».

Благодаря нововведению пользователи теперь могут централизованно просматривать и управлять подписками, не тратя время на поиск соответствующих кнопок в каждом письме.

Что такое функция «Управление подписками»?

Это новый раздел в Gmail, где собраны все активные подписки пользователя. Они отсортированы по частоте отправки писем — сверху те отправители, которые отправляют больше всего сообщений.

Рядом указано количество получаемых электронных писем за последние недели. Кликнув на конкретного отправителя, можно просмотреть все письма от него и одним нажатием отписаться — Gmail самостоятельно отправит запрос на отмену подписки.

Как найти новую функцию?

Выделите главное меню Gmail в веб-версии или мобильном приложении (Android или iOS) и выберите «Управление подписками». Функция уже постепенно появляется в разных странах.

Контроль над почтой — еще проще

Gmail по-прежнему предлагал инструменты борьбы с нежелательной почтой — фильтрацию спама, автоматическую блокировку фишинговых писем и вирусов, а также функцию «быстрой отписки».

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