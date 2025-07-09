Bentley показала концепт своего первого электромобиля — Finance.ua

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Bentley показала концепт своего первого электромобиля

Технологии&Авто
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Bentley показала концепт своего первого электромобиля
Bentley показала концепт своего первого электромобиля
Bentley готовится выйти на рынок электромобилей в 2026 году и уже представила свой футуристический концепт EXP 15, предусматривающий совершенно новое видение люксового седана в эпоху кроссоверов.
Модель позиционируют как приподнятый спортивный седан, сочетающий черты купе, классического седана и кроссовера. Длина модели превышает пять метров.
Bentley показала концепт своего первого электромобиля
По словам главного дизайнера бренда Робина Пейджа, это смелый эксперимент, призванный ответить на запросы клиентов, которые больше не хотят традиционный трехобъемный седан: «Некоторые клиенты хотят классическую трехобъемную форму, другие однообъемную, а еще другие — что-то более изысканное. Поэтому для нас это была возможность поговорить с людьми и понять их предпочтения».
EXP 15 также удивил необычной компоновкой салона с тремя посадочными местами — решением, которое больше ассоциируется с суперкарами, чем с роскошными седанами.
Bentley показала концепт своего первого электромобиля
Bentley не раскрывает технические характеристики EXP 15, однако отмечает, что концепт задуман как полноприводный электромобиль с большой автономностью и высокоскоростной зарядкой.
EXP 15 не является прототипом серийной модели 2026 года, но демонстрирует направление, по которому продвигается бренд в дизайне, технологиях и эргономике.
По материалам:
Корреспондент.net
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