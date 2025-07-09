Bentley показала концепт своего первого электромобиля — Finance.ua

Bentley показала концепт своего первого электромобиля Сегодня 23:28 — Технологии&Авто

Bentley показала концепт своего первого электромобиля

Bentley готовится выйти на рынок электромобилей в 2026 году и уже представила свой футуристический концепт EXP 15, предусматривающий совершенно новое видение люксового седана в эпоху кроссоверов.

Модель позиционируют как приподнятый спортивный седан, сочетающий черты купе, классического седана и кроссовера. Длина модели превышает пять метров.

По словам главного дизайнера бренда Робина Пейджа, это смелый эксперимент, призванный ответить на запросы клиентов, которые больше не хотят традиционный трехобъемный седан: «Некоторые клиенты хотят классическую трехобъемную форму, другие однообъемную, а еще другие — что-то более изысканное. Поэтому для нас это была возможность поговорить с людьми и понять их предпочтения».

EXP 15 также удивил необычной компоновкой салона с тремя посадочными местами — решением, которое больше ассоциируется с суперкарами, чем с роскошными седанами.

Bentley не раскрывает технические характеристики EXP 15, однако отмечает, что концепт задуман как полноприводный электромобиль с большой автономностью и высокоскоростной зарядкой.

EXP 15 не является прототипом серийной модели 2026 года, но демонстрирует направление, по которому продвигается бренд в дизайне, технологиях и эргономике.

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