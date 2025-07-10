LG разработала обновленную ИИ-модель для медицины — Finance.ua
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LG разработала обновленную ИИ-модель для медицины

Технологии&Авто
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LG разработала обновленную ИИ-модель для медицины
LG разработала обновленную ИИ-модель для медицины
Лаборатория LG AI Research, являющаяся частью южнокорейской LG Group, представила обновленную модель на основе искусственного интеллекта EXAONE Path 2.0 для исследований патологии.
Об этом сообщает Yonhap.
В лаборатории рассказали, что по сравнению с предыдущей версией 1.0 EXAONE Path 2.0 обеспечивает повышенную точность анализа и прогнозирования генетических мутаций, моделей экспрессии генов и незначительных структурных изменений в клетках и тканях человека, используя изображения патологических тканей.
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Отмечается, что модель была обучена более чем на 10 000 наборах данных, охватывая визуализацию, мультиомику, что позволяет ей прогнозировать активность генов исключительно на основе анализа изображений без необходимости проведения дорогостоящего геномного тестирования.
«Благодаря EXAONE Path 2.0 генетическое тестирование можно завершить менее чем за одну минуту, по сравнению с более чем двумя неделями, которые это раньше занимало. Это поможет выиграть золотое время для лечения онкологических пациентов», — сказал ведущий исследователь LG AI Research Пак Йон-мин.
Он добавил, что врачи и фармацевтические компании могут использовать EXAONE Path 2.0 для быстрого анализа патологических изображений онкобольных пациентов, выявления генных мутаций и выбора подходящей целевой терапии.
По материалам:
Укрінформ
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