SpaceX готовится к продаже акций при оценке в $200 млрд. — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

SpaceX готовится к продаже акций при оценке в $200 млрд. — Bloomberg

Фондовый рынок
8
SpaceX готовится к продаже акций при оценке в $200 млрд. — Bloomberg
SpaceX готовится к продаже акций при оценке в $200 млрд. — Bloomberg
Компания SpaceX Илона Маска готовится продать инвесторам акции исходя из оценки капитализации в $200 млрд.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных людей. В то же время сам миллиардер заявил, что компания не нуждается в дополнительных средствах.
Читайте также
SpaceX обсуждает тендерное предложение — операцию, позволяющую сотрудникам и инвесторам продавать акции, которая может начаться в июне, говорят источники агентства.
Цена предстоящего тендерного предложения еще не определена, но SpaceX рассматривает возможность предложить акции по $108−110 за штуку, сказал один из собеседников.
Читайте также
Условия еще не окончательны и размер тендерного предложения может измениться в зависимости от заинтересованности как инсайдерских продавцов, так и покупателей.
Сам Илон Маск написал, что компании не нужен дополнительный капитал, более того, она планирует выкуп акций.
Таким образом, рыночная капитализация SpaceX уже находится на одном уровне с некоторыми крупнейшими мировыми публичными компаниями. Последний тендер полгода назад прошел при оценки компании в $180 млрд.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.