SpaceX готовится к продаже акций при оценке в $200 млрд. — Bloomberg 27.05.2024, 00:43 — Фондовый рынок

SpaceX готовится к продаже акций при оценке в $200 млрд. — Bloomberg

Компания SpaceX Илона Маска готовится продать инвесторам акции исходя из оценки капитализации в $200 млрд.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных людей. В то же время сам миллиардер заявил, что компания не нуждается в дополнительных средствах.

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SpaceX обсуждает тендерное предложение — операцию, позволяющую сотрудникам и инвесторам продавать акции, которая может начаться в июне, говорят источники агентства.

Цена предстоящего тендерного предложения еще не определена, но SpaceX рассматривает возможность предложить акции по $108−110 за штуку, сказал один из собеседников.

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Условия еще не окончательны и размер тендерного предложения может измениться в зависимости от заинтересованности как инсайдерских продавцов, так и покупателей.

Сам Илон Маск написал, что компании не нужен дополнительный капитал, более того, она планирует выкуп акций.

Таким образом, рыночная капитализация SpaceX уже находится на одном уровне с некоторыми крупнейшими мировыми публичными компаниями. Последний тендер полгода назад прошел при оценки компании в $180 млрд.

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