SpaceX запустила самый дорогой интернет-тариф в истории — Finance.ua

SpaceX запустила самый дорогой интернет-тариф в истории Сегодня 04:43 — Технологии&Авто

SpaceX приступила к продаже своего новейшего сервиса, позволяющего получить широкополосную связь Starlink с рекордной скоростью до 10 Гбит/с. Новый сервис получил название Community Gateways.

Первой в глаза бросается его цена — в дополнение к авансовому платежу в размере $1,25 млн компания планирует взимать с бизнес-клиентов $75 тысяч в месяц за 10 Гбит/с.

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Новый сервис в основном направлен на интернет-провайдеров, активно ищущих эффективные решения для обеспечения высокоскоростного и широкополосного доступа для удаленных территорий.

«Благодаря Community Gateways спутники Starlink способны обеспечивать скорость, подобную оптоволоконной, а местные провайдеры смогут распределять подключение к домам, предприятиям и органам власти, используя оптоволокно последней мили, фиксированную беспроводную и мобильную беспроводную связь», — говорится в заявлении SpaceX.

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В сентябре 2023 года SpaceX заявила, что создала свой первый общественный интернет-шлюз Starlink для жителей города Уналаски, расположенного на острове вблизи Аляски. Местный интернет-провайдер OptimERA теперь использует спутниковую связь этого шлюза, усиливая широкополосный доступ для своих абонентов.

«Наш первый общественный шлюз на удаленном острове Уналаска, штат Аляска, способен обеспечить 10 Гб/с симметричной восходящей и нисходящей пропускной способности, что достаточно для обслуживания тысяч новых клиентов, при этом время безотказной работы составляет более 99%», — отмечает провайдер.

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