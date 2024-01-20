SpaceX запустила самый дорогой интернет-тариф в истории — Finance.ua
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SpaceX запустила самый дорогой интернет-тариф в истории

Технологии&Авто
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SpaceX приступила к продаже своего новейшего сервиса, позволяющего получить широкополосную связь Starlink с рекордной скоростью до 10 Гбит/с. Новый сервис получил название Community Gateways.
Первой в глаза бросается его цена — в дополнение к авансовому платежу в размере $1,25 млн компания планирует взимать с бизнес-клиентов $75 тысяч в месяц за 10 Гбит/с.
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Новый сервис в основном направлен на интернет-провайдеров, активно ищущих эффективные решения для обеспечения высокоскоростного и широкополосного доступа для удаленных территорий.
SpaceX запустила самый дорогой интернет-тариф в истории
«Благодаря Community Gateways спутники Starlink способны обеспечивать скорость, подобную оптоволоконной, а местные провайдеры смогут распределять подключение к домам, предприятиям и органам власти, используя оптоволокно последней мили, фиксированную беспроводную и мобильную беспроводную связь», — говорится в заявлении SpaceX.
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В сентябре 2023 года SpaceX заявила, что создала свой первый общественный интернет-шлюз Starlink для жителей города Уналаски, расположенного на острове вблизи Аляски. Местный интернет-провайдер OptimERA теперь использует спутниковую связь этого шлюза, усиливая широкополосный доступ для своих абонентов.
«Наш первый общественный шлюз на удаленном острове Уналаска, штат Аляска, способен обеспечить 10 Гб/с симметричной восходящей и нисходящей пропускной способности, что достаточно для обслуживания тысяч новых клиентов, при этом время безотказной работы составляет более 99%», — отмечает провайдер.
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