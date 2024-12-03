SpaceX договаривается о продаже акций при оценке в $350 млрд — Bloomberg
Компания SpaceX Илона Маска ведет переговоры о продаже инсайдерских акций, что может увеличить стоимость ракетно-спутниковой компании примерно до $350 млрд.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники 3 декабря. Ранее компания обдумывала оценку $255 млрд.
Новая оценка закрепит статус SpaceX как самого дорогого стартапа в мире. В последний раз SpaceX оценивался примерно в $210 млрд в предложении в начале этого года.
Так называемое вторичное предложение, посредством которого сотрудники и некоторые ранние акционеры могут продать акции, предоставляет инвесторам закрытой компании SpaceX возможность генерировать ликвидность на фоне углубления связей между Маском и избранным президентом Дональдом Трампом.
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При рыночной капитализации около $350 млрд SpaceX также могла бы сравниться с некоторыми из крупнейших в мире публичных компаний по уровню капитализации.
Текущие переговоры со SpaceX продолжаются, и детали потенциального соглашения могут измениться в зависимости от интереса продавцов и покупателей, сообщили источники.
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