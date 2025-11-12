Создатель интернета считает, что ИИ полностью захватит сеть уже через несколько лет Сегодня 03:32 — Технологии&Авто

Создатель интернета считает, что ИИ полностью захватит сеть уже через несколько лет

«Отец» интернета Тим Бернерс-Ли, создавший HTML и протокол HTTP, в новом интервью для The Verge поделился видением искусственного интеллекта, который уже навсегда изменил сеть.

По словам Тима Бернерса-Ли, интернет сейчас совершенно монополизирован Google и другими крупными техническими компаниями. Это не соответствует его видению того, как должна развиваться сеть.

Автор Всемирной паутины поддерживает создание единого консорциума по разработке ИИ, однако не видит, каким образом такие мощные разработчики, как OpenAI или Anthropic, например, могли бы объединить усилия. Однако, по его мнению, таким образом действительно можно было бы оптимизировать разработку ИИ и предотвратить его развитие в ложных направлениях.

«Если бы была некоммерческая организация, финансируемая государством или благотворительными фондами, и туда пригласили бы всех тех, кто выразил обеспокоенность, может быть, мы могли бы объединить их и создать что-то вроде ЦЕРНа для ИИ. Но я думаю, очень сложно заставить большинство участников хоть на секунду сбавить обороты», — отмечает он.

Он отметил, что считает очень увлекательным использование ИИ-агентов, выполняющих рутинную работу за пользователей в сети, такую как поиск информации, заказ, оплата и так далее. Однако его беспокоит инфраструктура, если речь идет о потоке данных, генерируемом людьми, зарабатывающими на рекламе.

«Если никто не переходит по ссылкам, если люди не пользуются поисковыми системами, не посещают свои сайты, мы теряем этот поток рекламных доходов. Вся эта модель разрушается. Меня это действительно беспокоит», — отмечает Тим ​​Ли.

Он настаивает, что ИИ-агенты не могут быть оторваны от персональных данных пользователя. По его словам, если чатбот, например, использует только внешние данные для обработки запроса пользователя, он не сможет стать эффективным помощником в повседневной жизни.

«В моей компании Inrupt мы создали версию ИИ под названием Charlie, которая имеет доступ ко всем вашим персональным данным в вашем кошельке данных. Поэтому ИИ, который имеет такие возможности, намного мощнее. Без этой возможности действовать от вашего имени — без обещаний действовать в ваших интересах, как, например, ваш врач или адвокат, которые дают присягу и обязаны отстаивать интересы клиента, а не того, кто им платит. Я считаю, что работающие на вас ИИ станут действительно важной частью этой сферы», — объясняет Тим ​​Ли.

Тим Ли также подчеркнул, что в настоящее время его компания работает над архитектурой вебкошелька под управлением ИИ и даже ведет переговоры по этому поводу с платежной системой Visa. Он отметил, что подобные системы, обслуживаемые надежными платежными средствами, имеют компоненты обеспечения конфиденциальности и расширения прав и возможностей пользователей.

«Inrupt призвана делать все возможное для развития концепции Solid как экосистемы. Фактически Inrupt создала безопасную и масштабируемую версию сервера кошелька данных корпоративного уровня», — объясняет Тим ​​Ли.

