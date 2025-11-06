Google открыл бесплатный курс по ИИ для бизнеса
Google открыл бесплатный практический курс для бизнеса о том, как реально внедрять ИИ в работу компании — шаг за шагом, на конкретных бизнес-задачах.
Google Украина реализует эту программу при поддержке Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и украинской edtech-компании Эдера.
Программа продлится 5 недель, дает поддержку экспертам и может помочь создать собственную стратегию. Регистрация уже открыта.
Для кого этот курс
Обучение будет полезно для:
- предпринимателей и владельцев бизнеса, желающих разгрузить себя и делегировать часть задач ИИ-инструментам;
- менеджеров и руководителей команд, стремящихся повысить производительность и оптимизировать затраты;
- специалистов разных направлений, желающих работать быстрее и получить конкурентное преимущество на рынке.
Формат обучения
- Краткие видеоуроки до 15 минут с практическими примерами.
- Онлайн-встречи и воркшопы с экспертами.
- Поддержка во время обучения.
Программа курса (5 недель)
Курс построен на реальных бизнес-кейсах и не требует технической подготовки.
- Неделя 1. Основы ИИ — трансформация бизнеса, безопасность, этика и базовые инструменты ИИ для повышения эффективности.
- Неделя 2. Рост бизнеса — маркетинг, контент и привлечение новых клиентов с помощью ИИ.
- Неделя 3. Оптимизация процессов — автоматизация рутинных задач, усовершенствование бизнес-процессов, повышение эффективности команд.
- Неделя 4. Аналитика и финансы — работа с данными, анализ рынков, поиск новых возможностей роста.
- Неделя 5. Собственная ИИ-стратегия — создание пошагового плана внедрения ИИ в вашей компании.
По окончании все участники получат сертификат. 100 самых активных смогут пройти дополнительную менторскую программу со специалистами.
Как присоединиться
Начало обучения — 10 ноября. Участники будут еженедельно получать видеоматериалы и смогут задавать вопросы на вебинарах. На онлайн-встречах также пройдет интерактивная игра Kahoot! с призами от Google.
Регистрация уже открыта — детали и форма участия доступны по ссылке.
