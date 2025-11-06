Google открыл бесплатный курс по ИИ для бизнеса Сегодня 11:22

Google открыл бесплатный практический курс для бизнеса о том, как реально внедрять ИИ в работу компании — шаг за шагом, на конкретных бизнес-задачах.

Google Украина реализует эту программу при поддержке Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и украинской edtech-компании Эдера.

Программа продлится 5 недель, дает поддержку экспертам и может помочь создать собственную стратегию. Регистрация уже открыта.

Для кого этот курс

Обучение будет полезно для:

предпринимателей и владельцев бизнеса, желающих разгрузить себя и делегировать часть задач ИИ-инструментам;

менеджеров и руководителей команд, стремящихся повысить производительность и оптимизировать затраты;

специалистов разных направлений, желающих работать быстрее и получить конкурентное преимущество на рынке.

Формат обучения

Краткие видеоуроки до 15 минут с практическими примерами.

Онлайн-встречи и воркшопы с экспертами.

Поддержка во время обучения.

Программа курса (5 недель)

Курс построен на реальных бизнес-кейсах и не требует технической подготовки.

Неделя 1. Основы ИИ — трансформация бизнеса, безопасность, этика и базовые инструменты ИИ для повышения эффективности.

Неделя 2. Рост бизнеса — маркетинг, контент и привлечение новых клиентов с помощью ИИ.

Неделя 3. Оптимизация процессов — автоматизация рутинных задач, усовершенствование бизнес-процессов, повышение эффективности команд.

Неделя 4. Аналитика и финансы — работа с данными, анализ рынков, поиск новых возможностей роста.

Неделя 5. Собственная ИИ-стратегия — создание пошагового плана внедрения ИИ в вашей компании.

По окончании все участники получат сертификат. 100 самых активных смогут пройти дополнительную менторскую программу со специалистами.

Как присоединиться

Начало обучения — 10 ноября. Участники будут еженедельно получать видеоматериалы и смогут задавать вопросы на вебинарах. На онлайн-встречах также пройдет интерактивная игра Kahoot! с призами от Google.

Регистрация уже открыта — детали и форма участия доступны по ссылке.

