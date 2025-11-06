0 800 307 555
Google открыл бесплатный курс по ИИ для бизнеса

Google открыл бесплатный курс по ИИ для бизнеса
Google открыл бесплатный курс по ИИ для бизнеса
Google открыл бесплатный практический курс для бизнеса о том, как реально внедрять ИИ в работу компании — шаг за шагом, на конкретных бизнес-задачах.
Google Украина реализует эту программу при поддержке Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и украинской edtech-компании Эдера.
Программа продлится 5 недель, дает поддержку экспертам и может помочь создать собственную стратегию. Регистрация уже открыта.

Для кого этот курс

Обучение будет полезно для:
  • предпринимателей и владельцев бизнеса, желающих разгрузить себя и делегировать часть задач ИИ-инструментам;
  • менеджеров и руководителей команд, стремящихся повысить производительность и оптимизировать затраты;
  • специалистов разных направлений, желающих работать быстрее и получить конкурентное преимущество на рынке.

Формат обучения

  • Краткие видеоуроки до 15 минут с практическими примерами.
  • Онлайн-встречи и воркшопы с экспертами.
  • Поддержка во время обучения.

Программа курса (5 недель)

Курс построен на реальных бизнес-кейсах и не требует технической подготовки.
  • Неделя 1. Основы ИИ — трансформация бизнеса, безопасность, этика и базовые инструменты ИИ для повышения эффективности.
  • Неделя 2. Рост бизнеса — маркетинг, контент и привлечение новых клиентов с помощью ИИ.
  • Неделя 3. Оптимизация процессов — автоматизация рутинных задач, усовершенствование бизнес-процессов, повышение эффективности команд.
  • Неделя 4. Аналитика и финансы — работа с данными, анализ рынков, поиск новых возможностей роста.
  • Неделя 5. Собственная ИИ-стратегия — создание пошагового плана внедрения ИИ в вашей компании.
По окончании все участники получат сертификат. 100 самых активных смогут пройти дополнительную менторскую программу со специалистами.

Как присоединиться

Начало обучения — 10 ноября. Участники будут еженедельно получать видеоматериалы и смогут задавать вопросы на вебинарах. На онлайн-встречах также пройдет интерактивная игра Kahoot! с призами от Google.
Регистрация уже открыта — детали и форма участия доступны по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Payment systems