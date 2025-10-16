42% МСБ начали использовать искусственный интеллект в прошлом году — исследование Mastercard
99% предприятий в Украине — это малый и средний бизнес. Это означает, что именно МСБ является двигателем экономики.
Об этом сообщила генеральный директор Mastercard в Украине Инга Андреева в ходе Киевского международного экономического форума, который проходит сегодня, 16 октября.
Она поделилась интересной статистикой по МСБ из недавнего исследования Mastercard.
- 93% малого и среднего бизнеса используют безналичные платежи. Это говорит о том, что предприниматели начинают понимать, что безналичные операции — это прозрачность, более быстрое движение и помощь в развитии бизнеса.
- 72% респондентов ответили, что у них уже более половины дохода формируется именно за счет безналичных расчетов.
- 42% стали использовать искусственный интеллект — в прошлом году этот показатель был на 21% пункт ниже. Основные направления использования ИИ в малом и среднем бизнесе — маркетинг, коммуникации, таргетирование.
- 62% малого и среднего бизнеса на сегодняшний день уже экспортируют свою продукцию или планируют начать экспорт в ближайшее время. Это свидетельствует о глобализации в этом сегменте.
Заместитель председателя правления ПриватБанка Лариса Чернышева прокомментировала данные из исследования, касающиеся прозрачности бизнеса и увеличения доли безналичных расчетов.
«Прозрачность — одна из ключевых проблем и один из дефицитов, которые нам нужно решать как обществу. Потому что дисбаланс очевиден: банковская система суперликвидная, она готова кредитовать, и есть спрос на стороне заемщиков, но не срабатывает синергия», — отметила она.
Как говорит эксперт, сейчас существует дефицит платежеспособных и прозрачных заемщиков. Поэтому, когда часть бизнесов работает в тени и не отвечает требованиям качественной отчетности или требованиям раскрытия структуры собственности, банки, даже имея ресурс, не готовы брать на себя риски.
Поэтому здесь нужна синергия всех участников этого рынка, чтобы стимулировать прозрачность и чтобы она была вознаграждена. Это не просто наше любопытство как банков — заглянуть в каждую банку, прикопанную где-то под вишней. На самом деле, сегодня это уже требования нашего законодательства — это стандарты ЕС, куда мы все стремимся, и это, в конце концов, пропуск к росту бизнеса. Поэтому прозрачность — это основа развития нашего кредитования", — говорит Чернышева.
Она также отметила, что на рынке нет «длинных» денег. Вместо этого они могут появиться следующим образом:
- или через помощь международных финансовых институтов;
- или через привлечение капитала;
- или через привлечение долгового капитала — акции или облигации.
Понятно, что профинансировать восстановление силами только банковской системы и только ее капиталом будет невозможно. И здесь на первый план выходит функционирование рынков капитала. Это должен быть один из фокусов рынка и общества как возродить финансовые рынки. Мы уже над этим думаем — есть проект, в котором хотим предложить рынку новые инструменты инвестирования. Сейчас отрабатываем новые процедуры, новые контроли рисков для того, чтобы участвовать в возрождении рынков капитала", — анонсировала Чернышева.
