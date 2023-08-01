Создан наиболее полный сканер штрихкодов для определения товаров компаний, которые не ушли из рф — Finance.ua

Создан наиболее полный сканер штрихкодов для определения товаров компаний, которые не ушли из рф Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Создан наиболее полный сканер штрихкодов для определения товаров компаний, которые не ушли из рф

Киевская школа экономики (KSE) создала онлайн сканер штрихкодов, определяющий товары компаний, не вышедших с российского рынка.

Об этом сообщается на странице института в Facebook.

Отмечается, что с помощью сканера можно выполнить наиболее полный поиск.

«База KSE содержит самую полную в мире информацию о деятельности мировых корпораций на рынке россии, а благодаря использованию ChatGPT для большинства компаний потребительского сектора был создан перечень из 7500+ основных брендов и торговых марок, поэтому поиск стал еще более удобным и лучшим», — отметили в KSE.

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Чтобы воспользоваться сканером, нужно в смартфоне перейти на сайт по ссылке и навести камеру на штрихкод выбранного товара. Также сервис доступен в телеграм-боте

«Компании, которые не выходят из россии, понимают только язык прибыли. Поэтому не покупайте продукты этих компаний», — прокомментировал президент Киевской школы экономики, экс-министр экономики Тимофей Милованов.

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Сканер доступен на украинском и английском языках.

Напомним, с первых дней большой войны профессор и основатель Института руководителей высшего звена Йельского университета Джеффри Зонненфельд с командой экспертов и студентов следит за компаниями, которые работали/работают в россии.

Впервые список был опубликован 28 февраля, и там было всего несколько десятков компаний, заявивших о своем выходе с российского рынка.

Исследователи поделили компании на пять групп, исходя из их заявлений и действий, и публикуют их здесь , ежедневно обновляя список.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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