Создан наиболее полный сканер штрихкодов для определения товаров компаний, которые не ушли из рф — Finance.ua

Создан наиболее полный сканер штрихкодов для определения товаров компаний, которые не ушли из рф
Киевская школа экономики (KSE) создала онлайн сканер штрихкодов, определяющий товары компаний, не вышедших с российского рынка.
Об этом сообщается на странице института в Facebook.
Отмечается, что с помощью сканера можно выполнить наиболее полный поиск.
«База KSE содержит самую полную в мире информацию о деятельности мировых корпораций на рынке россии, а благодаря использованию ChatGPT для большинства компаний потребительского сектора был создан перечень из 7500+ основных брендов и торговых марок, поэтому поиск стал еще более удобным и лучшим», — отметили в KSE.
Чтобы воспользоваться сканером, нужно в смартфоне перейти на сайт по ссылке и навести камеру на штрихкод выбранного товара. Также сервис доступен в телеграм-боте.
«Компании, которые не выходят из россии, понимают только язык прибыли. Поэтому не покупайте продукты этих компаний», — прокомментировал президент Киевской школы экономики, экс-министр экономики Тимофей Милованов.
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Сканер доступен на украинском и английском языках.
Напомним, с первых дней большой войны профессор и основатель Института руководителей высшего звена Йельского университета Джеффри Зонненфельд с командой экспертов и студентов следит за компаниями, которые работали/работают в россии.
Впервые список был опубликован 28 февраля, и там было всего несколько десятков компаний, заявивших о своем выходе с российского рынка.
Исследователи поделили компании на пять групп, исходя из их заявлений и действий, и публикуют их здесь, ежедневно обновляя список.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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