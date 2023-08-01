Создан наиболее полный сканер штрихкодов для определения товаров компаний, которые не ушли из рф — Finance.ua
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Создан наиболее полный сканер штрихкодов для определения товаров компаний, которые не ушли из рф

Фондовый рынок
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Создан наиболее полный сканер штрихкодов для определения товаров компаний, которые не ушли из рф
Создан наиболее полный сканер штрихкодов для определения товаров компаний, которые не ушли из рф
Киевская школа экономики (KSE) создала онлайн сканер штрихкодов, определяющий товары компаний, не вышедших с российского рынка.
Об этом сообщается на странице института в Facebook.
Отмечается, что с помощью сканера можно выполнить наиболее полный поиск.
«База KSE содержит самую полную в мире информацию о деятельности мировых корпораций на рынке россии, а благодаря использованию ChatGPT для большинства компаний потребительского сектора был создан перечень из 7500+ основных брендов и торговых марок, поэтому поиск стал еще более удобным и лучшим», — отметили в KSE.
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Чтобы воспользоваться сканером, нужно в смартфоне перейти на сайт по ссылке и навести камеру на штрихкод выбранного товара. Также сервис доступен в телеграм-боте.
«Компании, которые не выходят из россии, понимают только язык прибыли. Поэтому не покупайте продукты этих компаний», — прокомментировал президент Киевской школы экономики, экс-министр экономики Тимофей Милованов.
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Сканер доступен на украинском и английском языках.
Напомним, с первых дней большой войны профессор и основатель Института руководителей высшего звена Йельского университета Джеффри Зонненфельд с командой экспертов и студентов следит за компаниями, которые работали/работают в россии.
Впервые список был опубликован 28 февраля, и там было всего несколько десятков компаний, заявивших о своем выходе с российского рынка.
Исследователи поделили компании на пять групп, исходя из их заявлений и действий, и публикуют их здесь, ежедневно обновляя список.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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