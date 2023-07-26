В Госдуму внесли законопроект о выходе россии из МВФ — Finance.ua
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В Госдуму внесли законопроект о выходе россии из МВФ

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На фоне полномасштабного вторжения в Украину россия может отменить свое членство в МВФ.
Депутаты КПРФ предложили упразднить постановление о членстве агрессора в МВФ. Соответствующий проект решения опубликован на сайте Госдумы.
Авторы постановления предлагают денонсировать протокол о вступлении рф в члены Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития, а также Международной ассоциации развития.
Как отмечается в документе, данное решение связано с проведенной «по требованию руководства США и их сателлитов» санкционной политикой МВФ и Международного банка реконструкции.
Авторы документа отмечают, что членство в МВФ обязывает рф проводить такую ​​валютную политику, которая лишает ее «валютной самостоятельности» и возможности в ручном режиме повышать или снижать обменный курс рубля, а также обязывает привязывать обменный курс рубля к иностранной валюте.
В марте 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал обращение к странам G7 о прекращении членства россии и беларуси в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка.
По материалам:
УНІАН
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