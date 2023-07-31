Чехия конфисковала отель российского олигарха в Карловых Варах — Finance.ua
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Чехия конфисковала отель российского олигарха в Карловых Варах

Фондовый рынок
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Чехия конфисковала отель российского олигарха в Карловых Варах
Чехия конфисковала отель российского олигарха в Карловых Варах
В Чехии началась конфискация активов российского олигарха Владимира Евтушенкова, попавшего под санкции за военную агрессию рф против Украины и связи с владимиром путиным.
Об этом сообщает телеканал CTV.
Отмечается, что российский олигарх втайне контролирует компанию по производству электрических компонентов. А в россии его компании производят и поставляют системы вооружения для российских военных.
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Также у российского бизнесмена есть недвижимость в Чехии стоимостью более 500 миллионов чешских крон. В частности, он является владельцем пятизвездочного отеля Savoy Westend в Карловых Варах.
Именно этот отель стал первым активом Евтушенкова, конфискованным Управлением финансового анализа Чехии. В последние годы отель пользовался популярностью среди известных российских политиков, художников и бизнесменов.
Евтушенков был внесен в санкционный список Чехии еще в июне 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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