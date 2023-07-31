Чехия конфисковала отель российского олигарха в Карловых Варах — Finance.ua

Чехия конфисковала отель российского олигарха в Карловых Варах Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

Чехия конфисковала отель российского олигарха в Карловых Варах

В Чехии началась конфискация активов российского олигарха Владимира Евтушенкова, попавшего под санкции за военную агрессию рф против Украины и связи с владимиром путиным.

Об этом сообщает телеканал CTV.

Отмечается, что российский олигарх втайне контролирует компанию по производству электрических компонентов. А в россии его компании производят и поставляют системы вооружения для российских военных.

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Также у российского бизнесмена есть недвижимость в Чехии стоимостью более 500 миллионов чешских крон. В частности, он является владельцем пятизвездочного отеля Savoy Westend в Карловых Варах.

Именно этот отель стал первым активом Евтушенкова, конфискованным Управлением финансового анализа Чехии. В последние годы отель пользовался популярностью среди известных российских политиков, художников и бизнесменов.

Евтушенков был внесен в санкционный список Чехии еще в июне 2023 года.

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Діло По материалам:

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