В Великобритании российским олигархам разрешили тратить деньги с замороженных счетов — NYT
Британская власть предусмотрела весьма щедрые «льготы» для россиян, чьи активы в британской юрисдикции были заморожены в связи с российским вторжением в Украину.
Как пишет The New York Times, британцы разрешили российским миллиардерам использовать часть замороженных активов на текущие нужды.
«Британское правительство разрешило российским олигархам тратить сотни тысяч долларов на привилегии, такие как частные повара, шоферы и домработницы, несмотря на то, что их банковские счета якобы были заморожены», — пишет издание.
Эти исключения, названные «лицензиями», в некоторых случаях позволяют олигархам тратить на жизнь в Британии более 1 миллиона долларов в год. В некоторых случаях правительство совсем вынуждено было снять ограничения, проиграв в судах.
Согласно документам, с которыми ознакомились журналисты The New York Times, российский банкир Михаил Фридман получил «лицензию» на оплату услуг 19 человек — водителей, поваров, уборщиц. За 10 месяцев действия санкций Фридман потратил на эти цели около 400 тысяч долларов. Кроме того, британские власти разрешили ему тратить еще 9 тысяч долларов в месяц на «базовые нужды его семьи».
Бывшему деловому партнеру Фридмана Петру Авену британские чиновники разрешили ежемесячно использовать 60 000 фунтов стерлингов (около 77 тысяч долларов) на свои нужды, в основном на услуги охранной компании.
«Не ясно, какие проверки проводило правительство перед тем, как одобрить соглашения», — отмечают авторы публикации.
Как выяснили журналисты, в прошлом году Министерство финансов Великобритании выдало не менее 82 таких «лицензий». Еще многие подобные лицензии находятся на стадии рассмотрения.
Издание отмечает, что «лицензии» являются частью санкционных систем по всему миру, в частности в США. Но в то время как Вашингтон обычно выдает лицензии по гуманитарным причинам или для покрытия основных расходов на проживание и оплату юридических услуг, британские критерии шире. Недавний правительственный отчет утверждает, что лицензии «выдаются для защиты индивидуальных и деловых нужд Великобритании».
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