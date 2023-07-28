В Великобритании российским олигархам разрешили тратить деньги с замороженных счетов — NYT Сегодня 10:15

Британская власть предусмотрела весьма щедрые «льготы» для россиян, чьи активы в британской юрисдикции были заморожены в связи с российским вторжением в Украину.

Как пишет The New York Times , британцы разрешили российским миллиардерам использовать часть замороженных активов на текущие нужды.

«Британское правительство разрешило российским олигархам тратить сотни тысяч долларов на привилегии, такие как частные повара, шоферы и домработницы, несмотря на то, что их банковские счета якобы были заморожены», — пишет издание.

Эти исключения, названные «лицензиями», в некоторых случаях позволяют олигархам тратить на жизнь в Британии более 1 миллиона долларов в год. В некоторых случаях правительство совсем вынуждено было снять ограничения, проиграв в судах.

Согласно документам, с которыми ознакомились журналисты The New York Times, российский банкир Михаил Фридман получил «лицензию» на оплату услуг 19 человек — водителей, поваров, уборщиц. За 10 месяцев действия санкций Фридман потратил на эти цели около 400 тысяч долларов. Кроме того, британские власти разрешили ему тратить еще 9 тысяч долларов в месяц на «базовые нужды его семьи».

Бывшему деловому партнеру Фридмана Петру Авену британские чиновники разрешили ежемесячно использовать 60 000 фунтов стерлингов (около 77 тысяч долларов) на свои нужды, в основном на услуги охранной компании.

«Не ясно, какие проверки проводило правительство перед тем, как одобрить соглашения», — отмечают авторы публикации.

Как выяснили журналисты, в прошлом году Министерство финансов Великобритании выдало не менее 82 таких «лицензий». Еще многие подобные лицензии находятся на стадии рассмотрения.

Издание отмечает, что «лицензии» являются частью санкционных систем по всему миру, в частности в США. Но в то время как Вашингтон обычно выдает лицензии по гуманитарным причинам или для покрытия основных расходов на проживание и оплату юридических услуг, британские критерии шире. Недавний правительственный отчет утверждает, что лицензии «выдаются для защиты индивидуальных и деловых нужд Великобритании».

УНІАН По материалам:

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