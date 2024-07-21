Создан криптокошелек, который можно вживить под кожу — Finance.ua

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Создан криптокошелек, который можно вживить под кожу

Технологии&Авто
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Создан криптокошелек, который можно вживить под кожу
Создан криптокошелек, который можно вживить под кожу, Фото:VivoKey
Криптокошельки бывают разных форм и размеров — от приложений для настольных компьютеров и плагинов для браузеров до устройств размером с кредитные карты и флеш-накопители.
VivoKey предлагает кошелек Apex, размером с таблетку, которая вживляется под кожу (с возможностью удаления при необходимости).
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Запущенная в 2017 году компания изначально специализировалась на технологиях NFC и RFID для внедрения в тело. Ее новый RFID-имплант устанавливается в считаные секунды.
Значительно больше времени, по словам гендиректора VivoKey Амаля Граафстры, занимает подготовка к операции, остановка кровотечения и перевязка.
По его словам, эти кошельки — это аппаратные кошельки, предназначенные для отправки криптовалюты. Ваше телефонное приложение — это ваш интерфейс, но он не имеет закрытых ключей.
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Закрытый ключ и фактическое подписание транзакции в биткоинах или криптотранзакциях осуществляется в чипе.
«Вы обладаете очень безопасным, эффективным аппаратным кошельком, который вы никогда не потеряете, вы не сможете забыть, потому что он прямо у вас. Чип непостоянный, и вы можете его заменить или удалить, если хотите», — сказал Граафстра в комментарии Decrypt и отметил, что этот чип не используется как трекер для отслеживания.
Сейчас такое имплантированное устройство Apex Flex продается за 349 долларов.
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По материалам:
НВ
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