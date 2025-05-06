Советник Зеленского рассказал, рассматривают ли в ОП снижение мобилизационного возраста до 18 лет — Finance.ua

Советник Зеленского рассказал, рассматривают ли в ОП снижение мобилизационного возраста до 18 лет Сегодня 19:15

Советник Зеленского рассказал, рассматривают ли в ОП снижение мобилизационного возраста до 18 лет

Советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил , что в Офисе президента не рассматривают вопрос введения военной мобилизации граждан с 18 лет.

Комментируя одно из сообщений, которые в последние дни курсируют в социальных сетях со ссылкой на анонимных «инсайдеров» о том, что в Украине якобы готовится масштабная проверка забронированных от мобилизации, а в Офисе президента Украины рассматривают снижение мобилизационного возраста до 18 лет, Литвин написал: «Не рассматривают».

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Как сообщалось, несколько месяцев назад тогдашний спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолц заявил, что для стабилизации фронта в Украине нужно снизить мобилизационный возраст, что позволило бы призвать в армию «сотни тысяч новых солдат».

В феврале Министерство обороны Украины приступило к проекту «Контракт 18−24» — добровольной инициативе для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. В Верховной Раде заявили, что у них нет законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста.

Также в Раде зарегистрировали законопроект о контрактах 60+ для военной службы. Законопроект предусматривает предоставление возможности подписывать годовые контракты людям в возрасте 60+ во время военного положения с согласия командира части. Для офицеров 60+ нужно будет получить еще и дополнительное согласование от Генерального штаба ВСУ.

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