Зеленский прокомментировал ситуацию с уклонением от мобилизации — Finance.ua
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Зеленский прокомментировал ситуацию с уклонением от мобилизации

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Зеленский прокомментировал ситуацию с уклонением от мобилизации
Зеленский прокомментировал ситуацию с уклонением от мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с мобилизацией в стране, в том числе случаи злоупотреблений и уклонения.
В разговоре с американским журналистом Беном Шапиро, основателем издания Daily Wire, глава государства отметил, что мобилизация продолжается с начала полномасштабной войны и отвечает действующему законодательству и условиям военного положения.
«Каждый случай тщательно рассматривается Сухопутными войсками, Министерством обороны, они отвечают за мобилизацию. И хотя отношение может отличаться, мобилизация продолжается с начала войны. Это отвечает законодательству и условиям военного положения. Страна находится в состоянии войны. Именно поэтому есть мобилизация», — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что цель Украины — достижение справедливого мира. «Мы стремимся к окончанию войны, мы хотим, чтобы все закончилось, мы хотим, чтобы был справедливый мир, спокойствие и не было ничего, — ни мобилизации, ни военного положения. Однако, пока идет война, пока есть закон, есть мобилизация», — подчеркнул он.
Зеленский также признал, что были разные инциденты, связанные с уклонением от мобилизации.
«Были разные случаи: кто-то предлагал деньги, кто-то брал за уклонение от армии. Есть разные случаи, но это не главное, что характеризует современную Украину, нет», — отметил он.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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