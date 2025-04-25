Зеленский прокомментировал ситуацию с уклонением от мобилизации — Finance.ua

Зеленский прокомментировал ситуацию с уклонением от мобилизации Сегодня 16:16

Зеленский прокомментировал ситуацию с уклонением от мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с мобилизацией в стране, в том числе случаи злоупотреблений и уклонения.

В разговоре с американским журналистом Беном Шапиро, основателем издания Daily Wire, глава государства отметил, что мобилизация продолжается с начала полномасштабной войны и отвечает действующему законодательству и условиям военного положения.

«Каждый случай тщательно рассматривается Сухопутными войсками, Министерством обороны, они отвечают за мобилизацию. И хотя отношение может отличаться, мобилизация продолжается с начала войны. Это отвечает законодательству и условиям военного положения. Страна находится в состоянии войны. Именно поэтому есть мобилизация», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что цель Украины — достижение справедливого мира. «Мы стремимся к окончанию войны, мы хотим, чтобы все закончилось, мы хотим, чтобы был справедливый мир, спокойствие и не было ничего, — ни мобилизации, ни военного положения. Однако, пока идет война, пока есть закон, есть мобилизация», — подчеркнул он.

Зеленский также признал, что были разные инциденты, связанные с уклонением от мобилизации.

«Были разные случаи: кто-то предлагал деньги, кто-то брал за уклонение от армии. Есть разные случаи, но это не главное, что характеризует современную Украину, нет», — отметил он.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.