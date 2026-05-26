Совет готовит создание Министерства человеческого капитала
В Верховной Раде работает над созданием нового Министерства человеческого капитала. Планируется, что ведомство будет заниматься не только ВПЛ, но и украинцами, которые пострадали от войны или уехали за границу. В парламенте уже готовится презентация концепции будущего учреждения.
Об этом заявил народный депутат от фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко.
По словам нардепа Максима Ткаченко, новое министерство должно объединить государственную политику в отношении нескольких категорий граждан, нуждающихся в отдельной поддержке из-за последствий войны.
Речь идет, в частности, о внутренне перемещенных лицах, жителях прифронтовых территорий, украинцах, находящихся за границей, а также ВПЛ, выехавших за пределы Украины после начала полномасштабной войны.
Также Ткаченко подчеркнул, что возвращение миллионов украинцев с временно оккупированных территорий возможно только при двух условиях. По его словам, люди смогут вернуться либо после деоккупации своих городов, либо при условии получения государственной компенсации для приобретения жилья в других регионах Украины.
Ранее мы сообщали, что Министерство социальной политики, семьи и единства работает над Стратегией возвращения украинцев из-за границы.
Также Finance.ua писал, что Украина хочет получить от Европейского Союза данные об украинцах, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, в частности, относительно уязвимых категорий населения, для дальнейшего планирования политики возвращения и подготовки общин.