Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины — Finance.ua
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Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины

Казна и Политика
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Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины
Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины
Совет Европейского Союза одобрил выделение 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
«Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из имеющихся запасов или за счет смены приоритетов имеющихся заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года», — говорится в сообщении.
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Высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что это решение реализует первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 года о трехстороннем подходе, направленном на ускорение доставки и совместных закупок артиллерийских боеприпасов.
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«Нет лучшей демонстрации единой решительности и решительности ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону от жестокого российского агрессора», — подчеркнул он.
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Вместе с предыдущими семью траншами поддержки принятая мера помощи доказывает общий вклад ЕС для Украины в рамках EPF до 4,6 млрд евро и в очередной раз доказывает, что ЕС остается непоколебимым в своей поддержке украинских военных в защите страны от незаконной российской агрессии, отмечается в пресс-релизе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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