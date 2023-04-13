Международные партнеры предоставят Украине $115 миллиардов — Шмыгаль — Finance.ua
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Международные партнеры предоставят Украине $115 миллиардов — Шмыгаль

Казна и Политика
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной финансовой помощи.
После участия в круглом столе министерского уровня в поддержку Украины во Всемирном банке Шмыгаль заявил, что мобилизация ресурсов для восстановления Украины является одной из главных тем его рабочего визита в Вашингтон.
«Международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки. Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал россии, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется. До полной победы», — подчеркнул он
По словам премьер-министра, «восстановление начинаем уже сейчас». В 2023 году на проекты быстрого восстановления Украины нужно $14 млрд.
«Ведем переговоры с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства уже летом этого года. Так сможем выполнить все задачи в пяти приоритетных отраслях восстановления», — отметил он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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