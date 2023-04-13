Всемирный банк предоставит Украине грант в размере $200 миллионов — Finance.ua

Всемирный банк предоставит Украине грант в размере $200 миллионов Сегодня 10:44 — Казна и Политика

Украина получит от Всемирного банка $200 миллионов в виде гранта . Денежные средства пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры страны.

«Сегодня Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере 200 млн долларов на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины», — сообщает Bloomberg.

Предполагается, что будет выделено дополнительное финансирование от партнеров в размере до 300 миллионов долларов. Их передадут посредством грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что восстановление Украины начинается уже в этом году, и энергетика — один из приоритетов.

«Привлеченные от Всемирного банка средства будут направлены на восстановление электросети и систем теплоснабжения в Киеве, Харькове, Николаеве, Сумах и городах Черниговской области», — сообщил Шмыгаль.

По его словам, также на встрече с представителем ВБ они обсудили совместную работу в рамках межведомственной платформы координации доноров (Финансовый Рамштайн).

«Совместно со Всемирным банком готовим к реализации и проект страхования военных рисков для иностранных инвестиций. Это ключевой инструмент, чтобы привлечь эти инвестиции уже сейчас, не дожидаясь завершения войны», — рассказал глава правительства.

Шмыгаль выразил благодарность партнерам из Всемирного банка за поддержку Украины и украинской программы восстановления, которая станет «самым большим проектом восстановления в Европе со времен Второй мировой войны».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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