Всемирный банк предоставит Украине грант в размере $200 миллионов — Finance.ua
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Всемирный банк предоставит Украине грант в размере $200 миллионов

Казна и Политика
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Украина получит от Всемирного банка $200 миллионов в виде гранта. Денежные средства пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры страны.
«Сегодня Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере 200 млн долларов на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины», — сообщает Bloomberg.
Предполагается, что будет выделено дополнительное финансирование от партнеров в размере до 300 миллионов долларов. Их передадут посредством грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что восстановление Украины начинается уже в этом году, и энергетика — один из приоритетов.
«Привлеченные от Всемирного банка средства будут направлены на восстановление электросети и систем теплоснабжения в Киеве, Харькове, Николаеве, Сумах и городах Черниговской области», — сообщил Шмыгаль.
По его словам, также на встрече с представителем ВБ они обсудили совместную работу в рамках межведомственной платформы координации доноров (Финансовый Рамштайн).
«Совместно со Всемирным банком готовим к реализации и проект страхования военных рисков для иностранных инвестиций. Это ключевой инструмент, чтобы привлечь эти инвестиции уже сейчас, не дожидаясь завершения войны», — рассказал глава правительства.
Шмыгаль выразил благодарность партнерам из Всемирного банка за поддержку Украины и украинской программы восстановления, которая станет «самым большим проектом восстановления в Европе со времен Второй мировой войны».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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