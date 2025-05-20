Совет ЕС и Европарламент предварительно договорились о новых правилах пересечения границы — Finance.ua

Совет ЕС и Европарламент предварительно договорились о новых правилах пересечения границы Сегодня 17:20

Совет ЕС и Европарламент предварительно договорились о новых правилах пересечения границы

Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности, позволяющей государствам-членам постепенно в течение шести месяцев внедрять цифровую систему управления границами Entry/exit system (EES), которая будет собирать биометрические данные граждан третьих стран, въезжающих в ЕС.

Об этом «Европейской правде» сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Новая система будет касаться и граждан Украины.

«Благодаря этому соглашению государства-члены смогут ввести новую систему управления границами для регистрации въезда и выезда граждан стран, не являющихся членами ЕС, в Шенгенскую зону. Это хорошая новость, которая поддержит наши усилия по обеспечению безопасности наших границ», — заявил Томаш Семоняк, министр внутренних дел и администрации Польши, которая председательствует в Совете ЕС.

Согласно поэтапному развертыванию, государства-члены начнут постепенно вводить EES в действие и будут работать над тем, чтобы после первого месяца регистрировать не менее 10% пересечений границы.

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В течение первых 60 дней государства-члены могут использовать EES без биометрических функций. Через три месяца государства-члены должны использовать EES — с биометрическими функциями — не менее чем на 35% своих пунктов пересечения границы. Страны ЕС должны достичь полной регистрации всех людей до конца шестимесячного периода постепенного запуска EES.

До конца этого переходного периода государства-члены будут также продолжать вручную ставить штампы в проездных документах.

Постепенное внедрение учитывает различные потребности государств-членов. Новые правила позволяют желающим внедрить EES постепенно в течение 180 дней, а другим — начать полноценное функционирование системы с первого дня.

Регламент не устанавливает дату начала постепенного внедрения системы. Для этого потребуется отдельное решение Европейской комиссии.

Соответствующие законодатели договорились, что при постепенном запуске EES государства-члены могут полностью или частично приостановить работу EES на определенных пунктах пересечения границы в исключительных обстоятельствах (например, когда интенсивность движения приводит к очень длительным задержкам).

По окончании постепенного запуска, а также в исключительных обстоятельствах, государства-члены могут также приостановить работу EES на определенном пункте пересечения границы на 6 часов.

Достигнутое соглашение является предварительным. Оно должно быть подтверждено Советом ЕС и Европарламентом, прежде чем может быть официально принято двумя институтами.

Європейська правда По материалам:

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