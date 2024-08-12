Сотрудничество Минцифры и НАБУ: Украина сэкономила на дронах 3,3 миллиарда — Finance.ua

Сотрудничество Минцифры и НАБУ: Украина сэкономила на дронах 3,3 миллиарда Сегодня 04:21 — Казна и Политика

Сотрудничество Минцифры и НАБУ: Украина сэкономила на дронах 3,3 миллиарда

Государство смогло сэкономить на закупке дронов 3,3 млрд грн благодаря сотрудничеству Министерства цифровой трансформации и Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало отчет о деятельности за последние полгода. Одна из наиболее эффективных сфер — закупка БпЛА в рамках Армии дронов.

«Благодаря сотрудничеству Минцифры, Национального антикоррупционного бюро Украины и САП удалось сэкономить более 3,3 млрд грн государственных средств: около 1,8 млрд грн пошли на закупку дополнительных 18 413 дронов для Сил обороны, а почти 1,5 млрд грн вернулись в казну» , — сказано в сообщении.

Инфографика: Минцифры

Каждый беспилотник проходит обязательную официальную экспертизу цены и сразу заносится в CRM-систему, где есть все контракты Госспецсвязи по дронам. В режиме реального времени антикоррупционеры видят статус по закупкам: изготовителей, стоимость и все детали по контракту. Все процессы происходят в системе управления ресурсами SAP, что позволяет отслеживать движение дронов от производителя до передовой.

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Для определения справедливых цен на украинские дроны была создана supply chain. Это отдельная команда, исследующая ценообразование в сфере БПЛА в сотрудничестве с НАБУ и журналистами.

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