Сотрудничество Минцифры и НАБУ: Украина сэкономила на дронах 3,3 миллиарда — Finance.ua
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Сотрудничество Минцифры и НАБУ: Украина сэкономила на дронах 3,3 миллиарда

Казна и Политика
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Сотрудничество Минцифры и НАБУ: Украина сэкономила на дронах 3,3 миллиарда
Сотрудничество Минцифры и НАБУ: Украина сэкономила на дронах 3,3 миллиарда
Государство смогло сэкономить на закупке дронов 3,3 млрд грн благодаря сотрудничеству Министерства цифровой трансформации и Национального антикоррупционного бюро.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало отчет о деятельности за последние полгода. Одна из наиболее эффективных сфер — закупка БпЛА в рамках Армии дронов.
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«Благодаря сотрудничеству Минцифры, Национального антикоррупционного бюро Украины и САП удалось сэкономить более 3,3 млрд грн государственных средств: около 1,8 млрд грн пошли на закупку дополнительных 18 413 дронов для Сил обороны, а почти 1,5 млрд грн вернулись в казну» , — сказано в сообщении.
Инфографика: Минцифры
Инфографика: Минцифры
Каждый беспилотник проходит обязательную официальную экспертизу цены и сразу заносится в CRM-систему, где есть все контракты Госспецсвязи по дронам. В режиме реального времени антикоррупционеры видят статус по закупкам: изготовителей, стоимость и все детали по контракту. Все процессы происходят в системе управления ресурсами SAP, что позволяет отслеживать движение дронов от производителя до передовой.
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Для определения справедливых цен на украинские дроны была создана supply chain. Это отдельная команда, исследующая ценообразование в сфере БПЛА в сотрудничестве с НАБУ и журналистами.
По материалам:
Finance.ua
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